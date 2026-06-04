FIFA prohíbe las vuvuzelas en los estadios del Mundial

FOTO DE ARCHIVO-El Gillette Stadium, conocido oficialmente como Boston Stadium durante la Copa Mundial

Los ​aficionados al fútbol que quieran animar los partidos del Mundial tendrán que ‌prescindir de las ‌vuvuzelas, porque la FIFA ha prohibido las trompetas de plástico en los recintos de Estados Unidos, Canadá y México en su código de conducta para los estadios.

Las vuvuzelas, unas trompetas de plástico de tubo largo, son ​un elemento ⁠habitual en los partidos de fútbol sudafricanos ‌y arrasaron en todo el ⁠mundo durante el Mundial ⁠de 2010 que se jugó en ese país.

Sin embargo, han sido objeto de críticas por ⁠su sonido monótono y zumbante, que ​a menudo se compara con ‌un enjambre de abejas.

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Junto ‌con las vuvuzelas, los silbatos, las bocinas ⁠de aire y otros dispositivos que emiten ruidos excesivamente fuertes están prohibidos en las 16 sedes del Mundial, según el ​código ‌de conducta de la FIFA para los estadios. También están prohibidos los instrumentos que emiten rayos láser, punteros de luz o emisiones similares.

La lista ⁠de artículos y comportamientos prohibidos continúa indicando que la pintura corporal y los tatuajes no se consideran ropa. También está prohibido correr desnudo, exhibirse o quitarse la ropa para mostrar partes íntimas del cuerpo.

La FIFA también ha ‌prohibido a los espectadores llevar botellas de agua reutilizables a los recintos, alegando motivos de seguridad.

Según el código, a los asistentes que incumplan las normas se les podrá denegar la ‌entrada o expulsar del estadio.

La Copa del Mundo con 48 equipos, organizada por Estados Unidos, ‌Canadá y ⁠México, se jugará del 11 de junio al 19 de julio.

México ​inaugurará el torneo contra Sudáfrica el 11 de junio.

Con información de Reuters