La escalofriante foto de un fantasma en Córdoba que se volvió viral

Una joven se volvió viral en las redes por una foto que se sacó en un hotel de Córdoba: parecería haber un fantasma.

Una joven se volvió viral en las redes sociales por una escalofriante foto que se sacó en un hotel en Villa Carlos Paz, Córdoba. En la imagen, que fue tomada por su novio mientras estaban disfrutando de unos días de relajación, aparece ella recostada en un jacuzzi. De fondo, se ve la silueta de una mujer sin rostro y de cabello largo y oscuro que la mira desde una ventana a lo lejos.

La joven, que hasta entonces no había notado aquella silueta fantasmagórica, compartió la foto en su cuenta personal de Instagram y a las pocas horas se llenó de comentarios de usuarios de Internet espantados. Al ver la gran repercusión que generó, su novio la compartió en Twitter y contó la historia detrás de la imagen, generando todavía muchísima más repercusión.

“El finde semana pasado nos fuimos a un hotel con mi novia en Carlos paz, muy lindo. El día domingo le saqué una foto por la tarde con su celular, hasta ahí todo normal. Ella la subió a Instagram 5 días después y un chabón le comenta: ‘¿El fantasma que está en la pileta techada salía también?’”, contó el joven en un tweet que logró superar los 70 mil likes.

Pero la historia no termina ahí: la pareja se contactó con los empleados del hotel, les envió la foto y su explicación los desconcertó todavía más. “Obviamente nos fijamos al toque y se ve como una sombra. Le mandamos al hotel que se fijen en las cámaras y respondieron que era una huésped que se encontraba con su familia, pero nosotros nos acordamos que no HABÍA NADIE”, agregó.

Mientras muchos usuarios sintieron un profundo miedo por la foto y otros compartieron historias paranormales similares que vivieron en primera persona, los más escépticos los acusaron de haber editado la foto. En respuesta, el autor del tweet explicó: “Bueno, voy a aclarar un par de cositas porque esto se salió de control: 1. No gano nada subiendo una foto así ‘editada’. 2. Yo no creo en fantasmas, espíritus y esas cosas, por eso puse SOMBRA. El que puso fantasma fue el chico de Instagram. 3. La foto es totalmente real, yo solo conté lo que pasó. Nadie los obliga a creer. Aparte no tengo idea de cómo editar una foto, no me dedico a eso. De pedo sé poner filtros en Instagram”.

Los memes y las reacciones en Twitter por la foto del fantasma en Córdoba