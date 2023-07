Zaira Nara fue encontrada in fraganti en un yate con una exfigura de la Selección

La hermana de Wanda Nara fue a trabajar a Ibiza y habría estado muy cerca de un exdeportistas. La primicia de Intrusoss sobre el supuesto nuevo de la modelo.

La hermana de Wanda fue encontrada in fraganti en un yate con una figura de la Selección.

Zaira Nara interrumpió sus vacaciones en España para acompañar a su hermana Wanda en el duro momento de salud que le tocó atravesar luego de su internación. Tras varios días de hermetismo, la conductora de MasterChef indicó que está a la espera de una serie de estudios y viajó a Turquía con Mauro Icardi. Por su parte, la modelo retomó sus días de descanso y se habría convertido en la protagonista de un incipiente romance con una de las grandes figuras de la historia de la Selección Argentina.

Zaira hace tiempo que se separó del padre de sus hijos, Jakob Von Plessen. Y en estos meses de soltería despertó polémica por el affaire que tuvo con Facundo Pieres, el polista que fue novio de Paula Chaves, una de sus mejores amigas. Ese vínculo provocó un quiebre entre las modelos que le dio material a los programas de espectáculos durante semanas.

Sin embargo, según indicaron en Intrusos, la hermana menor de Wanda ya se habría olvidado de Pieres y fue vista muy cerca de Ezequiel "El Pocho" Lavezzi" en un yate. “No noviazgo, es una onda”, aseguró Maite Peñoñori, la encargada de revelar la primicia.

“Me dijeron que hubo un acercamiento Pocho con Zaira. Hace poco estuvieron en Ibiza", indicó la panelista del programa de Flor de la V. La conductora celebró el rumor y señaló que este tipo de invitaciones son muy comunes en la paradisiaca isla española. De acuerdo a sus informantes, el Pocho comenzó a dejar likes en el perfil de Instagram de la menor de las Nara cuando se confirmó la separación del padre de sus hijos: Malaika y Viggo.

Luego, en el ciclo de América TV se preguntaron sobre su vínculo con Pieres, pero Guido Zaffora fue contundente: “El polista ya fue. Con el polista va y viene”. “La familia del polista no la quiere porque sienten que mediatiza la relación. La familia quiere alguien más tranqui”, completó el periodista.

Zaira Nara regresó a Ibiza tras acompañar a Wanda Nara con sus problemas de salud

Luego de una semana en Buenos Aires, Zaira Nara volvió a Ibiza para continuar disfrutando de las vacaciones y los compromisos laborales que interrumpió debido a la salud de su hermana Wanda, quien por ese entonces estaba a la espera de estudios médicos. “Vengo a acompañar, a ver esta incertidumbre que hay, que a distancia se hace todo más difícil, pero estamos bien”, había dicho la modelo en su arribo al país.

Tras un viaje por trabajo a Tailandia, el plan original era encontrarse en España con sus hijos y también con Wanda Nara, sus sobrinos y Mauro Icardi, familia que luego seguiría rumbo a Turquía, debido a que el futbolistas debía retomar los entrenamientos del Galatasaray. No obstante, Wanda recibió unos estudios médicos que la alertaron y se sometió a otros más exhaustivos. “Voy a ocupar el rol que mi hermana quieren que ocupe. Ella está bien”, agregó por ese entonces Zaira. “No hablo más del tema, me paré a hablarles porque vinieron hasta acá. No hablo más del tema, gracias”, fueron las últimas palabras de la modelo frente a las cámaras de Intrusos, en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Días más tarde. la modelo regresó a la isla española, en donde retomó con los compromisos laborales y las vacaciones pendientes que había interrumpido. “Hola, isla bonita”, escribió en un posteo en el que publicó distintas fotos en la playa disfrutando de las altas temperaturas. Allí, posó con una bikini violeta con brillos, un collar de piedras blancas.

En otras de las fotos que publicó mostró los diferentes looks que llevó para sus días de vacaciones: un vestido plateado con lentejuelas atado al cuello y con la espalda al descubierto; y uno negro con piedras espejadas que usó con medias negras y que lo mostró sobre un exclusivo yate. ¿Será la misma embarcación en la que aseguran se la vio acompañada del Pocho Lavezzi?