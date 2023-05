Zaira Nara contó el detalle menos esperado de Icardi y Wanda: "A él le gusta mucho"

Zaira Nara realizó una confesión sobre el vínculo amoroso entre su hermana Wanda y Mauro Icardi.

Zaira Nara contó una anécdota inesperada que está vinculada con la intimidad entre su hermana Wanda Nara y Mauro Icardi. La modelo y conductora se encontraba en un juego de preguntas y respuestas cuando tuvo que opinar sobre un detalle del futbolista que descolocó a todos.

El late night show Noche Al Dente conducido por Fernando Dente en América TV tuvo como invitada a Zaira Nara, quien habló de todo en un dinámico juego con el presentador de 33 años. Entre otros temas, habló del Wanda-Gante, su vida personal y profundizó en la relación entre Wanda e Icardi que dio que hablar en los últimos meses.

"No saben un 70% de lo que pasó en el Wandagate", lanzó en primera instancia sobre el escándalo mediático que involucró al futbolista y "La China" Suárez. Tiempo después, Fernando Dente le preguntó si con su hermana Wanda comparten gustos por los hombres con boina, teniendo en cuenta que Icardi tuvo su etapa campestre al igual que su expareja Facundo Pieres, el polista. Sin embargo, hizo hincapié solo en su cuñado.

"Volvió a sus raíces, a él le gusta mucho la vida de campo, realmente. Hubo un momento que solo se vestía de bombacha y alpargatas. Vino a algunos viajes a la Patagonia y se vestía así. Le quedaba bien igual", reveló Zaira. "Cada mago con su varita", concluyó el conductor.

Zaira Nara contó qué no puede faltar en su cartera y dejó mudos a todos: "Me muero"

Zaira Nara habló sobre su día a día como mamá y contó qué no puede faltar en su cartera, en relación al cuidado de sus hijos. La modelo se separó el año pasado del padre de los niños, Jakov Von Plessen, y reveló cómo atraviesa esta nueva etapa de su vida.

"Ahora son tendencia las carteritas que no te entran nada, las pocket... es casi un accesorio como si fuera una alhaja o un collar", comenzó su descargo la hermana menor de Wanda Nara en diálogo con Ciudad Magazine. La conductora de ciclos como La Cocina del Show y Morfi, Todos a la Mesa fue consultada por qué elemento no puede faltar en su bolso y ella fue contundente en su respuesta.

"Y... las llaves de mi casa porque si no entro me muero, que me están esperando los nenes", sostuvo Zaira y así evidenció una vez más cuán presente es como mamá.

Nara se pronunció sobre cómo es su vida separada, después de años de amor con Von Plessen. "Muy tranquila, en un momento de muchos cambios. El año pasado fue como un momento muy distinto en mi vida. O sea, venía de una forma y la verdad que pegar un volantazo así en la vida conlleva un montón de cosas. Pero bien, muy bien, adaptándome. Nada, muy bien", soltó.