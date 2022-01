Yanina Latorre recibió críticas y estalló contra sus seguidores: "Les revienta"

La panelista de TV les respondió a quienes la acusaron de mantenida y de tacaña, en medio de sus vacaciones en Estados Unidos.

Yanina Latorre expresó su enojo en sus redes sociales ante algunos comentarios de sus seguidores, en referencia al contenido que comparte en sus historias de Instagram. La panelista de Los Ángeles de la Mañana disfruta con su familia de unas vacaciones en Estados Unidos desde hace varias semanas y muchos de los usuarios de redes la acusaron de exhibir sus lujos.

"He llegado a leer lo inimaginable en las redes. Les revienta tanto que una la pase bien", comenzó su descargo la esposa de Diego Latorre, sobre las críticas que le llegaban a su cuenta de Instagram. Y agregó: "Uno me pone que vine a Las Vegas en la época en que es barata y que estoy en un cuarto que sale el 50 por ciento de descuento y que soy una miserable porque comparto el cuarto con mi mamá".

Lejos de hacer oídos sordos a lo que sus seguidores le plantean, Latorre desmintió cada una de las acusaciones que recibió: "Nada de eso es así. No se me ocurriría compartir cuarto con mi mamá", soltó y aclaró: "Ella tiene 80 años y no la voy a poner a dormir con mi marido. ¿Y si lo quisiera hacer? ¿Y si hay gente que de la única manera que tiene de irse de vacaciones es compartiendo con la abuela? Qué resentimiento".

Las críticas machistas que señalaron a Yanina Latorre como una mantenida de su esposo

En otras de sus historias, la madre de Lola Latorre se expresó sobre quienes la acusan de usar la plata generada por su esposo. "Leí muchas cosas sobre Latorre, lo que se aguanta, la plata y mucha gente preocupada por nuestra economía", dijo y siguió: "¡Yo laburo! Pero como estoy casada hace 30 años no soy mantenida, todo es de los dos". Así se defendió de esas acusaciones, sin mencionar que su esposo pudo llevar adelante su carrera como futbolista y tener una familia gracias a que ella relegó su vida en Argentina y lo acompañó a donde fue.

Para cerrar su posteo, Latorre acudió a su estilo más conocido y lanzó: "Sigan escribiendo y envidiando que yo me voy a un shopping con Latorre. Me fascina Las Vegas". E hizo una última aclaración sobre la presencia de su madre en las vacaciones: "La idea de traer a Dora es mía, no hay mochila. La verdad es que este año yo no quería traerla y él me insistió. Diego la ama a Dora".