Yanina Latorre entró en desesperación y preocupó a todos: "Empeoró"

La panelista de LAM preocupó a sus seguidores al hablar de una dolorosa enfermedad que la aqueja y de la cual no sabe el origen.

Yanina Latorre asustó a todos sus seguidores de Instagram luego de comunicar que su salud empeoró por una enfermedad de la que no sabe la causa. "Estoy con pánico", reconoció en un video, aterrada por los síntomas que está experimentando.

"Me tuve que acostar. El resfrío empeoró. Recemos por que no me vuelva lo de la sinusitis, el resfrío, el oído", graznó la panelista de LAM (América TV), aterrada. "Voy a esperar la sintomatología y me voy a ir a hisopar. Por ahí es un resfrío por el aire acondicionado!", siguió Latorre, en forma de queja.

Además, la panelista explicó como atraviesa este momento de salud y admitió: "Ahora estoy con pánico con lo del oído, la sinusitis, la mar en coche. Me dijo todo lo que tenía que hacer".

Un dolor que preocupa a Yanina Latorre: "Convivir con la sordera"

Meses atrás, la angelita habló sobre el dolor que empezó a experimentar en septiembre del 2022 y que creyó, en un principio, se debían a una gripe común: "Fui a los médicos. Tengo un colesteatoma o algo así. No es sencillo. Me tengo que operar. No tiene nada que ver lo que tengo con la gripe y la miringitis bullosa".

"Me tengo que acostumbrar a convivir con la sordera y el zumbido... me están enloqueciendo, la verdad. Ayer me angustié tanto que no le pregunté al médico si esto que siento se me va a ir con la operación. Parece que gracias a que me agarré esa gripe fuerte, se me inflamó el tímpano y pudieron detectarlo. Me tengo que hacer unos estudios y después, me van a operar", agregó.

También, Yanina indicó que a partir de este diagnóstico decidió encarar la vida desde una perspectiva más positiva: "Tengan fe de que voy a estar bien. Pero a partir de ahora, me voy a tomar la vida de otra manera. Voy a estar más con mi familia, con mis amigos, voy a viajar más... soy naturalmente luchadora pero ahora lo voy a ser mucho más".

"A las 5 de la mañana ya era insoportable. Sentí que algo me estalló y me empezó a salir sangre. En esa puntada, el dolor relajó. Tomé de todo esa noche, pero nada me aflojaba el dolor. Me empezó a sangrar el oído. Cuando amaneció llamé al otorrino de mi hijo y me mandó a tomar varios medicamentos. Cuando lo vi en la clínica, me dijo que era una bacteria de la gripe que se me metió en el oído y me generó como una otitis que se llama miringitis bullosa", había informado la mujer sobre su cuadro.