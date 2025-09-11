Yanina Latorre contó lo que dicen de Sofi Martínez en los pasillos de Telefe

Yanina Latorre habló sobre qué se dice de Sofi Martínez en Telefe.

Yanina Latorre se refirió nuevamente a Sofí Martínez en el programa que conduce, SQP, luego de la repercusión que tuvo su comentario inicial sobre la trabajadora de prensa. "Es una gran influencer, pero no sé por qué la tienen como una gran periodista deportiva cuando solamente fue un comentario viral a Messi en el Mundial", había expresado en El Observador, una apreciación que generó diferentes opiniones en el ambiente.

En un informe transmitido por el mencionado ciclo, además de enseñar lo dicho por la esposa de Diego Latorre, mostraron en primera medida la respuesta directa de Sofi Martínez. "Es una opinión, me parece que está perfecto. Si cree y opina eso, está perfecto", manifestó sin darle mucha vuelta al asunto.

A pesar de ello, a medida que el segmento fue avanzando, le volvió a dar con munición gruesa: "En Telefe la odian en los pasillos". Ante la consulta de sus compañeros en el panel sobre por qué sucede esto, ahondó: "Porque es snob. Te mira desde arriba, no saluda, se cree un ser de luz desde la frase de Messi y Messi hay uno solo".

Lola del Carril, también criticada por Yanina Latorre

Una de las personalidad que había defendido a Sofi Martínez fue Lola del Carril, que expuso: "Como el ascenso de ella fue meteórico, yo puse que le debe molestar. Yanina se dedica a eso, hay que saber jugar, te remata con todo. Me parece que Sofi liga de más, es un ser muy sensible". Esto generó que la conductora detenga el material para responderle a la relatora: "Cuando te cancelaron en redes, me llamaste llorando y te ayudé, eso es lo que me molesta".

Lola del Carril también fue blanco de críticas de Yanina Latorre.

Por otra parte, contó que la conoce desde chica pues fue compañera de su hija Lola: "Antes tenía una personalidad más Lizardo y ahora es N&P, era más del eventito". "¿Por qué si me conocés decís esto?", cuestionó.