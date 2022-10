Wanda Nara, L-Gante y la primicia del año: "Embarazada"

En Crónica revelaron que Wanda Nara estaría embarazada de L-Gante.

En El Run Run del Espectáculo (Crónica HD) revelaron que Wanda Nara estaría embarazada de su sexto hijo, pero lo más explosivo de la noticia es que el padre no sería Mauro Icardi sino L-Gante. Según se rumorea, el cantante confirmó que está en pareja con la empresaria en su visita a La noche de Mirtha, en el programa que se emitirá este sábado 8 de octubre en la pantalla de El Trece.

Desde hace semanas se viene especulando con que Wanda Nara y L-Gante están en pareja, motorizado claro con que no paran de mostrarse juntos, ya sea en emprendimientos laborales o en salidas nocturnas. Pese a que ambos desmintieron tener una relación, lo cierto es que los rumores son cada vez más fuertes. Además, la expareja de L-Gante, Tamara Báez, aseguró varias veces que la empresaria "busca" al cantante desde antes de que se separara de ella.

Pero en las últimas horas, en El Run Run del Espectáculo sorprendieron con una explosiva revelación que promete generar mucha repercusión. Es que este sábado en el programa de Crónica HD, el periodista Fernando Piaggio aseguró que Wanda estaría esperando su sexto hijo, pero el padre no sería Mauro Icardi sino L-Gante. Cabe recordar que hace un tiempo el futbolista había adelantado en sus redes sociales que se venía "el varón", en referencia a que él tuvo dos hijas con la empresaria (Francesca e Isabella).

Si bien el periodista no pudo confirmar la información de forma fehaciente, aseguró que le llegó esa fuerte versión. En ese sentido, Piaggio insistió en que faltaban solo algunas horas para que L-Gante oficialice su relación con Wanda Nara en La noche de Mirtha, donde fue invitado por la diva para sumarse a la mesaza junto con Ceferino Reato, Luciana Salazar, Marina Calabró y Roberto García Moritán.

Grave denuncia de Tamara Báez contra L-Gante

Tamara denunció a Elián por episodios de violencia. Uno de ellos, probablemente el más grave de todos, fue cuando L-Gante agarró un arma y la amenazó con matarse, según el relato de la joven. "Unos meses atrás peleamos, discutimos, Jamaica era muy bebé. Peleamos y le dije que ya no quería pasar por estas cosas. Él desapareció, lo fui a buscar y estaba en la pieza del fondo con un arma en la mano. Le dije que no haga eso por favor, que íbamos a estar juntos. Entonces volvimos y estuvo todo bien", relató.

"Coacción se llama eso, obligarla a ella a hacer algo 'o sino, me mato'", sumó su abogado, quien estuvo presente durante toda la entrevista telefónica junto a Tamara. "Siempre en cada pelea 'me voy a matar', 'todos me traicionan', que esto, que lo otro", detalló la influencer. Sin embargo, su abogado le recomendó no entrar más en detalles sobre esa cuestión para dejar el tema en manos de la Justicia.