Wanda Nara rompió el silencio tras viralizarse su foto en redes

La mediática decidió hablar sobre el material que circula en las redes sociales. Wanda Nara, sin filtro sobre esta imagen.

Wanda Nara es una de las personalidades más destacadas de la República Argentina. Si bien reside en el exterior, más precisamente en Francia y junto a su esposo Mauro Icardi, todo lo que ocurre en su vida es noticia. De hecho, hace muy poco fue tendencia por una foto junto a un fanático dentro de un supermercado aquí en su país natal.

Sin filtro y comprando productos de limpieza, Wanda Nara posó ante la cámara en un local de Santa Bárbara. Y al respecto, en diálogo con Gente, la protagonista afirmó: Los argentinos conocen mi historia. Saben que empecé de la nada, que vengo de un hogar de trabajadores. Si bien fui a un colegio privado y vacacioné en Punta del Este, crecí un poco de abajo. No me ven como la hija de un empresario, alguien conocido, una heredera”.

“Se me sigue notando de dónde vengo. El otro día me sacaron una foto en la que estaba de compras y todos vieron a una mujer normal. No estoy montada”, sentenció Wanda Nara. De este modo, se refirió en forma contundente a la imagen por la que generó aún más adeptos entre el pueblo argentino: la exesposa de Maxi López tiene una imagen sumamente positiva entre los usuarios de redes sociales y la población argentina en general.

Wanda Nara sorprendió a Mariano de la Canal con un exorbitante regalo

Mariano de la Canal volvió a ser fan por un rato al mostrar un exorbitante regalo que recibió de parte de Wanda Nara, la mediática empresaria que idolatró en sus épocas de "fan de Wanda". ¿Cuál fue el inesperado presente de la pareja de Mauro Icardi?

"Gracias wanda_nara por este regalito", escribió de la Canal en sus historias de Instagram y subió una fotografía en la que se lo ve luciendo una millonaria cartera de Christian Dior. Por otro lado, en diálogo con Revista Pronto, el mediático remarcó: "Cuando Wanda vino a Buenos Aires me la crucé y me dijo que me iba a mandar un regalito para Navidad".

Y siguió: "Yo no creí, fueron pasando los días y hoy amanecí con esta cartera divina de Dior". También, reveló que se puso a averiguar el precio del regalo y terminó sorprendido por el valor del obsequio. "No lo puedo creer: es una cartera que vale más de tres mil dólares y no sé si quedármela o venderla", cerró, en declaración a la revista de espectáculos.