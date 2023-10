Wanda Nara lo dijo y confirmó los rumores con L-Gante: "Estoy"

Tras ser fotografiada en la casa de L-Gante, Wanda Nara habló sobre su relación con el músico. Qué dijo sobre los rumores de romance y la supuesta nueva crisis con Mauro Icardi.

Wanda Nara regresó al país para continuar con su tratamiento y tras la filtración de una foto de su auto en la casa de L-Gante lo rumores sobre un "reencuentro amoroso" picaron en punta. La exconductora de MasterChef y el referente de la cumbia 420 habrían vivido un intenso y breve romance cuando la empresaria tuvo una crisis matrimonial con Mauro Icardi.

Wanda y L-Gante, aunque nunca confirmaron el affaire, se encargaron de alimentar los rumores en cuanta ocasión tuvieron. Incluso Yanina Latorre confirmó el romance y hasta reveló los motivos por los que se terminó. Y en las últimas horas, Mauro Icardi también llegó a Argentina y algunos periodistas indicaron que el futbolista decidió su viaje cuando se enteró que se esposa se reencontró con el cantante,

Nara aún no hizo público el diagnostico que recibió, pero sí compartió los avances de sus tratamiento. Tras el posteo que subió luego de someterse a una serie de estudios, la empresaria charló con Socios del Especáculo y ,además de hablar sobre sobre su salud, se refirió a su relación con L-Gante.

“Fuiste a ver a L-Gante el otro día. ¿Es así?”, consultó el cronista del programa de El Trece que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. "No. Estuve haciendo algo que dentro de muy poquito van a ver. Se viene algo nuevo con la música muy pronto”, indicó la hermana de Zaira Nara.

Lo cierto es que en las últimas horas, Wanda estuvo en la casa del músico. Horas después, se conoció que la mayor de las Nara firmó un contrato con Zoona Music, la misma productora que maneja la carrera de L-Gante y de otros artistas de trap RKT.

Por último, la entrevistada enfrentó las especulaciones sobre una nueva supuesta crisis con Icardi: “Bueno, mil veces. Ya hace mucho tiempo que dicen esas cosas, estoy acostumbrada”, cerró, dejando en claro que atraviesa un gran presente sentimental con el padre de sus hijas.

Marcelo Tinelli reveló lo que Wanda Nara no quería que se sepa

Wanda Nara forjó un vínculo muy cercano con Marcelo Tinelli. Tanta en la confianza que el gerente artístico de América TV la llamó para pedirle un favor, pero la esposa de Mauro Icardi no accedió. En venganza, el conductor expuso detalles sobre la conversación privada que tuvieron mientras estaba al aire en el Bailando 2023, y en medio de su descargo, sacó a la luz uno de los secretos mejores guardados de la mediática.

Marcelo interrumpió el programa para contarles a los espectadores que había llamado a Wanda, quien está de visita en Argentina, para invitarla al programa y que de paso apoyara a su amigo, Kennys Palacios, quien forma parte del certamen de baile. Sin embargo, la empresaria rechazó la propuesta.

"Ya me limpió mal... Le digo 'Wanda, escuchame una cosita, guacha. Ya que estás acá, podrías pasar a ver una noche a Kennys'. 'Ya me voy', me dijo. Sin embargo, ha tenido tiempo para andar en otros lugares", comenzó Tinelli, en referencia a las fotos que se filtraron, en las que se la ve estacionando su auto frente a la casa de L-Gante.

"No voy a decir nada, me voy a callar la boca y listo. Porque sino, cada cosa que digo de alguna de ellas 'yo estoy celoso'. Entonces ya está. Cada uno sabe en la vida el camino que toma. Y muchas veces hay caminos que...", añadió "El Cabezón", indignado. "Deberías estar ofendido, porque está haciendo el Ballando con le Stelle, en Italia", le recordó Zaira Nara.

"No lo ve nadie, olvidate. Le ponen 10 a todos, ya me contaron... ¿Ustedes lo ven?", preguntó Tinelli. Ante esto, Marcelo Polino opinó que el jurado de la edición italiana es "muy aburrido" y Moria Casán sumó: "Nadie tiene la pizca del argento, esto no existe en ninguna parte del mundo". "Bueno, pero Wanda Nara ha elegido. Y cuando elige venir acá, elige venir a otros barrios que no son justamente Martínez, que es un barrio acogedor, y elige otros lugares acogedores", continuó Tinelli, en alusión a L-Gante. "A cada uno lo acogen donde quiere", bromeó Zaira. "¡Ah, picante! Iba a preguntar una barbaridad, pero bueno, ya está", cerró Marcelo.