Marcelo Tinelli reveló lo que Wanda Nara no quería que se sepa: "Cada uno sabe"

Marcelo Tinelli se cansó y confirmó el mayor secreto de Wanda Nara al aire en el Bailando 2023.

Wanda Nara es una empresaria y modelo que cuenta con una amplia trayectoria en la industria de la televisión y mantiene vínculos muy cercanos con otras celebridades. En las últimas horas, Marcelo Tinelli, su colega desde hace años, la llamó para pedirle un favor, pero la esposa de Mauro Icardi no accedió. En venganza, el conductor expuso detalles sobre la conversación privada que tuvieron mientras estaba al aire en el Bailando 2023, y en medio de su descargo, sacó a la luz uno de los secretos mejores guardados de la mediática.

Marcelo interrumpió el programa para contarles a los espectadores que había llamado a Wanda, quien está de visita en Argentina, para invitarla al programa y que de paso apoyara a su amigo, Kennys Palacios, quien forma parte del certamen de baile. Sin embargo, la empresaria rechazó la propuesta. Esto le cayó muy mal al conductor, quien se vengó de la peor manera: confirmando un rumor sobre la vida íntima de Wanda.

"Ya me limpió mal... Le digo 'Wanda, escuchame una cosita, guacha. Ya que estás acá, podrías pasar a ver una noche a Kennys'. 'Ya me voy', me dijo. Sin embargo, ha tenido tiempo para andar en otros lugares", comenzó Tinelli, en referencia a las fotos que se filtraron, en las que se la ve estacionando su auto frente a la casa de L-Gante.

"No voy a decir nada, me voy a callar la boca y listo. Porque sino, cada cosa que digo de alguna de ellas 'yo estoy celoso'. Entonces ya está. Cada uno sabe en la vida el camino que toma. Y muchas veces hay caminos que...", sumó "El Cabezón", indignado. "Deberías estar ofendido, porque está haciendo el Ballando con le Stelle, en Italia", le recordó Zaira Nara.

"No lo ve nadie, olvidate. Le ponen 10 a todos, ya me contaron... ¿Ustedes lo ven?", preguntó Tinelli. Ante esto, Marcelo Polino opinó que el jurado de la edición italiana es "muy aburrido" y Moria Casán sumó: "Nadie tiene la pizca del argento, esto no existe en ninguna parte del mundo". "Bueno, pero Wanda Nara ha elegido. Y cuando elige venir acá, elige venir a otros barrios que no son justamente Martínez, que es un barrio acogedor, y elige otros lugares acogedores", continuó Tinelli, en alusión a L-Gante. "A cada uno lo acogen donde quiere", bromeó Zaira. "¡Ah, picante! Iba a preguntar una barbaridad, pero bueno, ya está", cerró Marcelo.

Wanda Nara fue vista en la casa de L-Gante: las fotos

Wanda aprovechó su visita en su país natal para hacer una parada en la casa de Elián Valenzuela, quien fue excarcelado recientemente, tras varios meses en prisión. La panelista Pilar Smith compartió en Intrusos (América TV) las fotografías que muestran la camioneta de la empresaria en el barrio privado donde vive L-Gante y escribió: “Wanda ahora en la casa de L-Gante. Ahora en el barrio Don Joaquín”.

Wanda Nara en la puerta de la casa de L-Gante.

Además, la panelista sumó que “los vecinos del barrio la vieron bajar de su camioneta e ingresar a la casa de L-Gante”. Por último, prometió revelar más detalles al respecto el próximo lunes. Aunque Wanda nunca confirmó su romance, apenas salió de prisión, L-Gante confesó en Cross Over (Vorterix): “Tuve una sola novia en la vida, después me separé. Después, lo más cerca que tuve de una relación fue Wanda y hasta ahí”.