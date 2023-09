Wanda Nara volvió a hablar de su salud y mostró su tratamiento: "Miedo"

La celebridad de redes habló de su salud una vez más. Wanda Nara mostró cómo vive su tratamiento en su Instagram.

Wanda Nara es una modelo, conductora de televisión y empresaria que comenzó su carrera por un escándalo con Diego Maradona y luego supo hacerse un lugar en los medios de comunicación. De esa manera, la celebridad se volvió una persona relevante para el público y por eso una reciente noticia sobre su salud causó repercusión en sus millones de seguidores de Instagram.

Hace meses se conoció que Nara atraviesa un mal momento de salud, primero con una revelación de Jorge Lanata y luego con una publicación de ella en sus redes sociales. El periodista de Radio Mitre dio un diagnóstico sobre la modelo al aire cuando ella aún no se había expresado al respecto y por ese motivo fue criticado por muchos colegas.

“Una enfermedad. El miedo al esperar un resultado. Que esté mal alguien que amas. La vida es hermosa pero tiene momentos grises, aunque yo siempre veo todo, hasta lo malo positivo”, escribió Nara en una de sus historias de Instagram, donde se mostró mientras una enfermera le aplicaba una inyección. De esa manera, la conductora de MasterChef demostró una vez más el espíritu positivo que maneja a pesar de atravesar un complicado momento en su vida.

Marcela Tauro habló sobre la salud de Wanda Nara en Intrusos y dio buenas noticias al respecto. "Le dieron muy bien los valores de todo. Se sorprendieron porque la medicación resultó mejor de lo que esperaban", sostuvo en el ciclo conducido por Flor de la V en los mediodías de América TV.

El descargo de Wanda Nara sobre su salud

La conductora de TV habló sobre su cuadro de salud hace semanas a través de una publicación en su cuenta de Instagram, después de que se especulara sobre el tema en los medios masivos de comunicación. "El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios", comenzó su enunciado la hermana mayor de Zaira Nara.

"Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio", continuó Nara indignada con la actitud de Lanata. Y cerró: "Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos. Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen".