Wanda Nara lleva a Maxi López a la Justicia por su posteo del Día del Padre

Ana Rosenfeld confirmó que Wanda Nara le solicitó que iniciara acciones legales contra Maxi López por su posteo en el que la acusó de no dejarlo ver a sus hijos hace 10 meses. En caso de recibir un resarcimiento económico, la suma se donaría a un comedor infantil.

En el Día del Padre, las redes sociales se llenaron de imágenes de hijos saludando a sus padres y viceversa. Entre todos estas publicaciones una que se destacó y generó polémica fue la de Maximiliano López, en la que acusó a Wanda Nara de no dejarlo ver a sus hijos hace diez meses. Cansada, la empresaria se comunicó con su abogada Ana Rosenfeld y le solicitó que le iniciara acciones legales a su ex esposo y padre de sus tres hijos.

Desde que el matrimonio entre Maxi López y Wanda Nara se terminó en el 2013, las acusaciones mediáticas y los conflictos legales son algo usual en la relación de los padres de Valentino, Constantino y Benedicto. La modelo ya llevó anteriormente a su ex pareja a la Justicia por no cumplir con el pago de la cuota alimentaria por sus tres hijos. Inclusive, en el 2020 el juez de la causa catalogó a Maxi López de "deudor constante" de alimentos y se le embargaron los bienes para cubrir una deuda de 3 años.

"Además de falsas son injuriantes", explicó Ana Rosenfeld sobre las declaraciones del futbolista en diálogo con el portal Teleshow. "Lo dijo para herirla", sumó la letrada en cuanto a las motivaciones que tuvo López para asegurar en su publicación que hace 10 meses que no ve a sus hijos por culpa de Wanda Nara y que ella se "empeña en cortar lazos". Rosenfeld también apuntó que "hasta los niños se molestaron por el posteo de su padre".

Las acciones legales se llevarán a cabo en Argentina y en caso de que el expediente prospere y López deba indemnizar a su ex pareja, Wanda Nara donaría ese monto a comedores infantiles. Rosenfeld también fue consultada respecto a si el futbolista mantenía contacto con los chicos y aunque no dio detalles afirmó que la empresaria le compró un celular a sus hijos "para evitar que él invente que los llama y que Nara no les pasa".

En el Día del Padre, Maxi López acusó a Wanda Nara de no dejarlo ver a sus hijos hace 10 meses.

El argumento que Rosenfeld presentará a la Justicia remarca: "Por usar a sus hijos en una vil mentira, además de difamatoria... El futbolista lo escribió en español para que lo levanten los medios argentinos en el Día del Padre y para lastimar la imagen de Wanda". Vale recordar que en su posteo, Maxi López compartió una imagen en la que se lo puede ver junto a sus tres hijos (Valentino, Constantino y Benedicto) y disparó contra su ex pareja acusándola de no dejarlos ver hace 10 meses.