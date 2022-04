Wanda Nara explotó en las redes por Mauro Icardi: "La única que se ocupa"

Cansada de las fakes news, la modelo hizo su descargo públicamente para aclarar varios puntos.

Wanda Nara decidió hacer un descargo en las redes después de leer en repetidas oportunidades que ella no es la repesentante de su esposo, Mauro Icadi. La noticia surgió en nuestro país y rápidamente fue levantada por medios europeos, más específicamente en Francia e Italia. Al no poder definir quién fue el que dio a conocer esa información falsa, la empresaria estalló en las redes.

La modelo expresó: "Odio tener que salir a desmentir, pero dijeron que yo no era la representant de Mauro y hasta el día de hoy, hace 6 años que soy la única persona que figura y trabaja para sus contratos. Es una manera de decir también, porque siento que somos una familia y todo queda en casa, pero es la realidad".

Cansada de leer mentiras, se despachó contra los periodistas por no corroborar la información. Wanda Nara aseguró: "Yo casi siempre respondo el teléfono sobre todo cuando hay que negar o afirmar algo, no cuesta nada. Sí, es verdad, muchas veces participan otros representantes, pero quizás están representando a la otra parte, no a nosotros. En nuestro caso, la única persona que se ocupa de cuidar los intereses económicos soy yo. Gracias".

Wanda Nara, Mauro Icardi

Manifestando su hartazgo, Wanda Nara continuó: "Me la paso leyendo mi nombre con algunas cosas que no son reales, otras que sí son reales, pero bueno, dicen un montón de cosas. Nunca se olviden que soy la madre de 5 personitas que cada una tiene sus vidas, sus cosas y la verdad que mi mayor ocupación en el día es estar con ellos, guiarlos y ocuparme de sus cosas, además que yo tengo un trabajo que ya lo conocen y además cumplo con esta función con mi marido. Por eso a veces algunas cosas que leo me hacen reír y ni las respondo porque me parece innecesario responder"

Para dejar en claro que lo que no busca conflictos, Wanda Nara expuso: "No soy una mina que se meta con nadie y si me meto o me metí alguna vez, fue para defender algunas cosas que me parecieron injustas, todo lo demás yo lo resuelvo, gracias a Dios, con mi familia. Mi hermana es mi mejor amiga, creo que hablo con ella más que con nadie. Tengo una mamá que está conmigo todo el tiempo para cualquier cosa que necesite, a distancia pero está. Y un millón de amigos, por suerte, en el amebiente, me conocen desde muy chiquitita y saben cómo me manejo".

De esa forma, la esposa de Mauro Icardi aclaró que siempre se apoya en su familia cuando necesita contención y que lejos de buscar problemas, está muy atareada ocupándose de sus hijos, trabajando para ella y para su marido, aunque aprovechó para destacar lo siguiente: "Más allá de que nos podamos reír con un montón de cosas, porque yo soy la primera que cuando veo 'Wanda hackeando', soy la primera en reírme de mí misma porque si hay algo que tengo es humor, pero hay cosas que son intolerables".