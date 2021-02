Mucho revuelo se armó después de que la panelista de LAM haya compartido en sus redes sociales que vacunó a su madre, Dora Camaño, en Estados Unidos, contra el COVID-19. El conductor de Los Ángeles de la Mañana, Ángel De Brito sumó leña al fuego esta mañana en su programa de El Trece.

Según lanzó en su programa, el periodista comentó que la pareja de Diego Latorre no fue la única de la farándula en ser beneficiada por la ley norteamericana que habilita a los extranjeros a adquirir la vacuna y aplicársela. Sólo que, a diferencia de la mediática, no lo reprodujeron en sus redes sociales.

"No vamos a dar los nombres pero varias famosas ya se vacunaron en Miami. Las únicas que sabemos públicamente son Yanina y la doctora (Ana) Rosenfeld", arrancó De Brito. "Hay muchas acá también, pero con Pfizer puntualmente se vacunaron allá en silencio", continuó. Sin embargo, no dio nombres de las famosas y acotó que la decisión de no hablar "seguramente tuvo que ver con la polémica que se armó con Yanina", relativizando la irresponsabilidad de la angelita alardeando en una situación global de salud tan compleja e injusta.

Por su parte, la panelista de LAM, se sumó en videoconferencia al aire del programa para limpiar su imagen después del escándalo y las opiniones cruzadas que generó la serie de posteos en los que se vanaglorió con la oportunidad que tuvo su madre de aplicarse la vacuna para el Coronavirus del laboratorio Pfizer.

"A partir de que me criticaron tanto tienen pánico de contarlo", reconoció al tiempo que ratificó su convicción de compartir sus privilegios. "¿Acaso no publiqué lo de la segunda dosis? Hago las cosas bien o mal, pero convencida", sostuvo. "Cualquier persona que hubiese estado en mi situación haría lo mismo. Y el que diga que no es un careta", continuó.

Ahora, contra todos

Como si el alardeo no fuera suficiente, se tiró en contra de los periodistas que osaron a opinar sobre el tema. "Los que me criticaron son periodistas resentidos", lanzó. "Están desinformando. Me llamó la vocera del alcalde de Miami para pedirme perdón. Llegué a todo", cerró.

Recientemente, se difundió que el alcalde de Miami, Francis Suárez, fue muy crítico con la situación que se está dando en la ciudad y, por supuesto, de este lado del hemisferio el mundo del espectáculo encomendó el mensaje a la panelista de LAM. También un noticiero del lugar la puso como ejemplo de quienes se aprovechaban del programa de inmunización de Florida cuando algunos residentes no habían logrado aún vacunarse.