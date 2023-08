URGENTE Silvina Luna volvió a terapia intensiva y pelea por su vida

La exmodelo Silvina Luna está en una instancia delicada y lucha por su vida.

La exmodelo Silvina Luna volvió a terapia intensiva porque se agravó su cuadro de salud, producto de la mala praxis del médico Aníbal Lotocki y las lesiones graves que produjo en su cuerpo. "Fue muy difícil que su cuerpo responda a la kinesiología", revelaron.

La noticia fue dada en el magazine DDM (América TV) por la periodista Andrea Taboada. "Lamentablemente, en este contexto, tengo que decir que Silvina Luna hoy a las 9.40 de la mañana volvió a terapia intensiva", reveló la periodista de espectáculos.

"Ella había sido trasladada a una habitación común por una kinesióloga y todo el equipo médico del Hospital Italiano", sumó Taboada. "Ella tenía cuidados especiales en esa habitación común, cuidados de terapia intensiva, pero supongo que ese traslado tenía que ver con cuestiones de la posibilidad de que no agarre una infección intrahospitalaria", indicó Mariana Fabbiani.

Por otro lado, la expanelista de LAM (América TV) reveló: "Fue muy difícil que ella y su cuerpo volvieran poder a aceptar volver a caminar, su cuerpo no estaba respondiendo. Por eso se decidió volverla a terapia intensiva, ya no puede recibir visitas". "¿Está intubada de nuevo?", consultó Mariano Yezze. "Hasta lo que sé no", le contestó Andrea Taboada.

El Polaco se quebró al hablar sobre Silvina Luna: "Me duele en el corazón"

"La verdad es que es muy triste, ella no se merece lo que está viviendo, es una mujer joven. Yo la quiero mucho, pasamos cosas lindas y tengo los mejores recuerdos siempre en mi corazón", se descargó días atrás "El Polaco" en diálogo con LAM (América TV). Además, manifestó sus esperanzas de que salga adelante pronto. "De mi parte, está en mis oraciones y de parte de mi mamá, también. Mi vieja es muy cristiana y el otro día me llamó para decirme que estaba muy dolida, que había hablado con las amigas. Estamos todos igual, pero va a salir adelante", sumó.

Y en cuanto a Aníbal Lotocki, el cirujano que cometió mala praxis al operarla en 2011 y le generó los problemas de salud que enfrenta hasta el día de hoy, dijo: "Estoy igual que ustedes, la bronca es la misma hacia la gente que hizo tanto daño. No puedo creer que tenga tanta caradurez. Ella es una muy buena mujer y es una tristeza esto que está pasando, me duele en el corazón como a todos los que la queremos".