Una histórica vedette se puso de novia con Martín Lema, el ex de Silvia Süller: "Me pone quenchi"

Martín Lema confirmó que está en pareja con una exvedette argentina, tras su noviazgo a distancia con Silvia Süller.

El periodista uruguayo Martín Lema confirmó que superó su romance a distancia con Silvia Süller y conquistó a otra reconocida vedette argentina. "Le dije que me deje de mandar fotos porque estaba prendido fuego", aseguró el oriental en diálogo con Juan Etchegoyen para Emparejados (América TV). El joven de 23 años reconoció que está bastante enamorado de la vedette y destacó su nueva relación como "algo mágico e inexplicable".

En plena pandemia y de forma inesperada, nació la historia de amor que protagonizaron Silvia Süller y Martín Lema, un periodista uruguayo de solo 23 años. La mediática se sentía cuidada y contenida por el interés que mostraba el joven oriental, pero con el correr de los meses Silvia empezó a ver cosas que no le gustaban de su pareja, pese a que la relación era mayormente a distancia. En agosto pasado, Süller confirmó el final del vínculo y reveló que Lema era "un poco psicópata". Luego de esta dura declaración, el joven de 23 años se terminó enamorando de otra exvedette argentina.

Fue el mismo periodista uruguayo quien confirmó su nueva relación en diálogo con Juan Etchegoyen para Emparejados (América TV). "Estoy muy contento, vengo de una relación muy complicada, una desilusión amorosa y ahora se dio con una persona como Ale, fue algo mágico e inexplicable", reveló Martín Lema sobre su nuevo noviazgo con Alejandra Pradón. El periodista uruguayo contó que se comunicó con la exvedette para hacerle una entrevista que finalmente no se pudo concretar, pero que en ese momento empezaron a hablar "todos los días" y aseguró que "hay un gran cariño entre ambos".

Sobre las cosas que los unieron, Lema destacó que hubo "tremenda onda". "Nos matamos de risa, me cuenta anécdotas de su carrera y yo de la mía", explicó el periodista. En ese sentido, Lema no hizo más que elogiar a Alejandra Pradón: "Ella tiene mucha humildad, es sencilla y es preciosa, cómo no me voy a enganchar con una persona como ella". Pero lo que más sorprendió fueron algunas revelaciones más subidas de tono sobre su relación con la exvedette.

Las picantes declaraciones íntimas de Lema sobre Pradón

"Con el calor que hizo la semana pasada, le dije que me deje de mandar fotos porque estaba prendido fuego", le aseguró Lema a Juan Etchegoyen. Pero eso no fue todo, porque el uruguayo fue un poco más allá: "Me manda fotos de su cara y me pone quenchi". Para cerrar, Martín Lema aseguró que le "encantó" la familia que tiene Pradón y que se nota que se quieren mucho entre ellos.