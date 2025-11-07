Una famosa actriz argentina anunció su separación: “Parezco una boluda”

Una famosa pareja se separó luego de años juntos.

La versión oficial todavía no llegó, pero todo indica que Eva De Dominici y Eduardo Cruz se habrían separado. Tras ocho años de relación, la actriz argentina dio una entrevista desde Buenos Aires donde, sin decirlo directamente, dejó en claro que algo cambió en su vínculo con el productor español.

El romance entre ambos comenzó en 2018, cuando Eva se mudó a Los Ángeles para acompañar al hermano de Penélope Cruz, con quien formó una familia al poco tiempo. Un año después nació Cairo, su hijo, y desde entonces mantuvieron una vida tranquila, entre rodajes y compromisos laborales. Sin embargo, en los últimos meses, el silencio en redes y las agendas por separado despertaron sospechas.

Consultada por LAM sobre su presente sentimental, la actriz se mostró incómoda. “No quiero hablar de mi familia ahora”, respondió, y enseguida soltó una frase que dejó entrever más de lo que dijo: “Ay, perdón… después me veo hablando y parezco una boluda. Les mando un beso a todos”. Su reacción bastó para que los rumores de separación tomaran fuerza.

Los rumores de crisis que atravesaron Eduardo Cruz y Eva

No es la primera vez que su relación enfrenta versiones cruzadas. A fines del año pasado, Eva fue vinculada con el músico Lenny Kravitz, pero su entorno desmintió de inmediato cualquier tipo de acercamiento sentimental. Aun así, aquel episodio habría generado tensión dentro de la pareja y marcado un punto de quiebre.