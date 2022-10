Tristeza total: Gasalla dio la noticia más difícil y conmocionó a todos

Antonio Gasalla y una noticia que entristeció al mundo del espectáculo. El capocómico no atraviesa su mejor momento de salud.

Antonio Gasalla no atraviesa un buen momento de salud. En las últimas horas, se conocieron detalles tristes sobre su situación, luego de un episodio que conmocionó a sus seres queridos.

El capocómico tendría diferentes problemas más allá de su salud mental, aunque todo recaería en un combo triste para el famoso de 81 años. En los últimos días, el llamado de un ser querido al que no reconoció provocó un cimbronazo. "El tema de la salud del genial Antonio Gasalla sigue siendo motivo de preocupación por sus problemas de memoria, que se acentúan. Días pasados lo llamó el actor y asistente que trabajó con él durante décadas, Sebastián Borras, y no lo reconoció", aseguraron en DiarioShow.

"Esto también genera sus dificultades con temas económicos, como las altísimas expensas que tiene que pagar por los dos pisos que posee en la calle Uriburu, más el ABL y todos los gastos. De hecho, no arregló la mediación con su exmucama Nélida, quien estuvo varios años a su servicio. Y según parece está muy solo en ese domicilio", agregaron desde el portal dirigido por Crónica. Son horas difíciles para Antonio Gasalla, y es por eso que su estado mantiene en vilo al mundo artístico argentino.

El romance secreto de Oriana Junco y Antonio Gasalla: "No lo conté jamás"

Oriana Junco dio a conocer un romance de su juventud que causó sorpresa, ya que nunca lo había contado en público. La celebridad de redes reveló que en sus comienzos en el medio del espectáculo estuvo con pareja con el actor y comediante Antonio Gasalla.

Junco estuvo como invitada en La Puta Ama, el ciclo que Florencia Peña conduce en América TV y, en medio de un descargo sobre cómo ingresó al medio artístico, soltó: "¿Me hago amiga y empiezo a salir con quién? Esto no lo conté jamás y lo van a amar ¿Sabes con quién? Con Antonio Gasalla, es la primera vez que lo digo".

"Es más, te voy a contar algo que no sabe nadie. Antonio Gasalla vivía en la calle Callao y Sarmiento y yo vivía en Callao y Corrientes. A Antonio lo conozco porque él guardaba el auto en Sarmiento y Callao", reveló la celebridad ante los ojos estupefactos de Florencia Peña, quien no esperaba que el capocómico sea la persona que Junco iba a nombrar. Y agregó: "Entonces yo, cholula, como lo vi una vez ahí, empecé a ir a comprar comida a la vuelta y ya sabía la hora a la que llegaba porque terminaba de filmar El mundo de Antonio Gasalla. Me hacía el boludo, me ponía gomina y anteojos y todo".