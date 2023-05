Tomás Holder reveló el insólito retoque estético que se hizo: "Quería experimentar"

Tomás Holder sorprendió a sus seguidores de redes sociales con un inesperado retoque estético en su rostro. Qué se hizo el ex Gran Hermano.

Tomás Holder mostró en sus redes sociales el inesperado retoque estético que se hizo, a poco de comenzar su participación en la nueva edición del Bailando por un sueño por la pantalla de América TV. "Tenía curiosidad y quería experimentar un poco", sorprendió el ex Gran Hermano a sus seguidores en sus historias de Instagram.

Ya desde antes de que se hiciera conocido para gran parte de la Argentina, Tomás Holder estaba muy interesado en su aspecto físico. El rosarino ya era famoso en TikTok no solo por su forma de hablar y algunos latiguillos divertidos, sino también por sus rutinas de gimnasio y su cuerpo trabajado.

En las últimas horas, Holder sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrarles el cambio estético que se hizo, por el que quedó conforme. "Me vine a poner hilos tensores, que te dejan la mirada mucho más rasgada. La verdad es un cambio muy lindo, es fino, y está superbueno", explicó el tiktoker en un video que subió a sus historias de Instagram.

En el mismo se lo ve con unas pequeñas cintas al costado de sus ojos. Además, contó que era la primera vez que se hacía un retoque estético de este estilo: "Tenía curiosidad y quería experimentar un poco". "Como ven, el ojo está un poco más cerrado y levantado. Me re gustó. Todavía no están los cambios finales, porque tengo que esperar a que se sanen estas gacitas y que se deshinchen", concluyó Holder el video que compartió en Instagram, visiblemente conforme con el trabajo que realizó una especialista a la que arrobó.

Tomás Holder se cansó y le hará juicio a un programa de América TV

Tomás Holder fue noticia en el último tiempo luego de que se haya filtrado un video íntimo teniendo relaciones con una mujer, sin el consentimiento de ninguno de los dos. A raíz de esta situación, no sólo salió a pedir disculpas, sino que se lamentó por la manera de comunicar esta situación por parte de un programa de América TV, motivo por el cual tomó la decisión de hacerle juicio.

"Hasta ahora no iba a decir más nada porque ya está. Todos saben que se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales. Qué va a ser... ya está se filtró. Pero hay gente que está facturando fortuna de plata por una imagen mía sin mi consentimiento", expresó Holder en sus redes sociales sobre LAM, el ciclo conducido por Ángel De Brito en América TV. Además, se refirió a la postura de la mujer que aparece en el video íntimo con él y que tampoco dio su consentimiento para que se viralizara la grabación.

"La mina esta me dice 'no, yo no quiero fama' y va a LAM. Una hipócrita, si no querés fama no vas a LAM. La verdad que me parece nefasto, me parece una locura enorme más grande que una casa lo que están haciendo con mi imagen", sostuvo el exparticipante de Gran Hermano que fue confirmado para la edición 2023 del Bailando por un sueño. "Gente, pónganse en mi lugar, yo tengo un público también chico, tengo niños que ven mi contenido y no está bueno", agregó.

Es por eso que tomó la decisión de ir más allá. "Se tendrá que pasar a lo judicial", reveló Holder. Por su parte, desde el programa de espectáculos que conduce Ángel De Brito solo se hicieron eco de esta situación compartiendo en sus redes sociales oficiales la carta documento del joven bajo la carátula de "difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas".