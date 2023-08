Tini y De Paul se separaron: la desopilante reacción del papá de Cami Homs

Horacio Homs subió un picante video a sus historias de Instagram luego de que se confirmó la ruptura de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sorprendieron a todos al anunciar su separación. El futbolista y la cantante subieron el mismo comunicado a sus cuentas de Twitter y confirmaron los rumores que comenzaron a circular hace algunas semanas. Pero lo que nadie esperaba fue el picante video que compartió el padre de Camila Homs, exsuegro del jugador de la Selección al enterarse de la noticia.

"Decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto", indicaron los protagonistas de esta historia de amor en sus redes. De esta forma, hicieron oficial el fin del noviazgo tras más de un año de relación.

La ruptura revolucionó las redes sociales, pero quizás la reacción más sorprendente fue la del papá de la madre de los dos hijos del mediocampista de la Selección Argentina. Horacio Homs subió un picante video a sus historias de Instagram y en cuestión de minutos fue replicado en los canales de televisión.

Homs subió el ya clásico video de Guillermo Francella que se utiliza cuando gana el club del que uno es hincha: "Buen día... Hermosa mañana, ¿verdad?". El posteo lo realizó este miércoles y si bien amplió la publicación con detalles, todos lo tomaron como una venganza luego de la escandalosa separación de Rodrigo con su hija.

Camila Homs rompió el silencio tras la separación de Tini y De Paul

Camila Homs se transformó en una de las voces más buscadas por los medios tras la confirmación de la separación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. La futura participante del Bailando 2023 visitó el estudio de Desayuno Americano este miércoles y contó cuál fue su reacción al enterarse de la noticia.

"Me sorprendió la separación, no sabía nada. No me genera absolutamente nada, indiferencia. No nos seguimos en redes sociales", precisó la modelo, quien tuvo dos hijos con el futbolista del Atlético Madrid. La relación entre ellos finalizó en muy malos términos y Homs no tuvo pruritos en atacar a la cantante.

En cuando al actual vínculo con su ex, Cami afirmó: "Un poco capaz que sí la mejoró la relación, tenemos diálogo por nuestros hijos". Además, explicó cómo es la coordinación para que el jugador pueda ver a sus hijos Francesca y Bautista: "Estamos siendo muy flexibles, si él viene para acá y los quiere ver, está bien. Es más relajado ahora".

Luego, Carlos Monti le preguntó sin vueltas: "¿Puede haber una segunda vuelta (con Rodrigo)?". A lo que Camila sentenció: "De mi parte no volvería con él". "Es el padre de mis hijos y voy a desear que esté bien, acompañado", completó modelo, quien está en pareja con el futbolista de Estudiantes de la Plata José Sosa.