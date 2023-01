Filtran el violento audio del padre de Camila Homs a Rodrigo De Paul: "Me robaste, sorete"

Dieron a conocer el violento audio que el padre de Camila Homs le envió a Rodrigo De Paul. La grave denuncia que hizo contra el futbolista de la Selección Argentina.

El conflicto de Camila Homs con Rodrigo De Paul parece no tener fin. En las últimas horas, se filtró el violento audio que Horacio Homs -padre de la modelo- le envió al futbolista de la Selección Argentina. Curiosamente, en el mismo, lo acusó de haberle robado dinero.

Mientras De Paul disfruta sus días libres con Tini Stoessel, en Socios del Espectáculo dieron a conocer el audio en el que el padre de Camila le envió al mediocampista. Rodrigo Lussich, conductor del programa emitido por El Trece, presentó qué fue lo que le dijo en aquel mensaje.

"Hola Rodri, me habla Camila que hubo una audiencia y que tu abogada la amenazó que iba a hablar de la causa que tuve yo a la vista, que la iba a sacar a la luz otra vez, Escuchame una cosa...", comenzó Horacio Homs. Y luego, le lanzó todo tipo de insultos y amenazas: "Ya me tenés podrido, hijo de puta, con estas cosas. ¿De qué vas a hablar? ¿Sabés quién va a hablar? Yo voy a hablar y voy a hablar de las fechas...".

Rodrigo De Paul y Camila Homs atraviesan un duro conflicto.

En tanto, el padre de Camila lo acusó de haberle sacado dinero: "También voy a hablar de toda la plata que me robaste de mi casa cuando vivía en Puerto Madero. De todos los ahorros que le sacaste a Liliana, y de toda la plata que también le robaste a Camila, de todos sus ahorros". Y concluyó de manera picante: "Vos me robaste, sorete mal parido. Vos sos un logi, un figureti. Bobo, sos un bobo vos... Ya vas a conocer quién es Horacio Homs, bobo".

La reacción de Camila Homs tras el encuentro de De Paul y Tini Stoessel

Durante la jornada del pasado martes 20 de diciembre, los futbolistas de la Selección Argentina arribaron al país, celebraron la conquista ante Francia en una caravana y más tarde se reencontraron con sus familiares. Sin embargo, De Paul optó por sorprender a Tini en el Campo Argentino de Polo, donde la artista se encontraba ensayando.

Frente a dicho escenario, Camila Homs tuvo un gesto curioso en su cuenta de Instagram. Por medio de una historia que subió, escribió: "Nada para decir. ¿Ustedes? ¿Bien?". Y luego publicó un video en el que se mostró haciendo "fuck you", que significa "vete a la mierda".

Pese a que la modelo nunca aclaró que sus historias están o no dirigidas a su expareja, en las redes sociales hubo varios usuarios que aseguran que se tratan de críticas contra el mediocampista de la Selección Argentina, que prefirió reencontrarse con Tini, a quien vio en Qatar varias veces, y no a su hijo e hija que desde hace más de un mes no ve.