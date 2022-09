Quiere jugar en Boca e imitó a Guillermo Francella desde Brasil: "Hermosa mañana"

Un histórico de la Selección de Brasil, que sueña con jugar en Boca, imitó a Guillermo Francella desde su país y el video se hizo viral en las redes sociales.

Un jugador histórico de la Selección de Brasil, que todavía sueña con vestir la camiseta de Boca, imitó desde su país a Guillermo Francella con su famoso video al estilo del "hermosa mañana, ¿verdad?". La breve grabación se hizo viral al instante en la Argentina, en especial en Twitter, e hizo delirar a los hinchas del "Xeneize".

Se trata nada menos que de Felipe Melo, mediocampista de 39 años de Fluminense que trascendió las fronteras y celebró a lo grande la victoria de su equipo contra Flamengo como visitante en el clásico de Río de Janeiro, por el Brasileirao. El festejo no pasó desapercibido.

Video: Felipe Melo, hincha de Boca, imitó a Francella desde Brasil

El volante de contención que pasó por Juventus e Inter de Italia, entre otros, se burló del "Mengao" después del triunfo del "Flu" en el estadio "Maracaná" por la fecha 27 de la Liga con los goles de Ganso de penal, Nathan y "Gabigol". El encuentro terminó con un escándalo absoluto, con cinco expulsados, y fue muy caliente hasta el final.

Tras la victoria del conjunto visitante, Felipe Melo sorprendió e imitó lo que hace Francella cada vez que Racing le gana a Independiente en el clásico de Avellaneda. Influenciado por el goleador argentino del elenco carioca, Germán Cano, el extrovertido mediocampista se animó. Con la camiseta de Fluminense puesta, anteojos de sol y tomando una bebida, tiró la ya famosa frase en castellano: "¡Buen día! Hermosa mañana, ¿verdad? Lo que fue ayer... ¡Tac! Jajajaja".

Felipe Melo imitó desde Brasil el "hermosa mañana" de Francella.

Cuando Felipe Melo dijo que quiere jugar en Boca

En diferentes programas deportivos de Argentina, el volante defensivo reconoció que le gustaría vestir los colores del "Xeneize" y así lo explicó: "Cuando era pequeño, vi un partido en el que Boca tenía a (Rolando) Schiavi, que pegaba tremendas patadas y me gustaba demasiado”. Además, opinó que "la hinchada hace la diferencia” en La Bombonera.

Por último, consultado por un hipotético interés de River por él, rechazó esa posibilidad: “No juego, no voy... Es como Corinthians, ahí no voy a jugar tampoco". Cuando todavía estaba en "El Verdao", remató al respecto: "Si amo a Palmeiras, ¿cómo voy a jugar en el máximo rival?".

Felipe Melo en la Selección de Brasil

El jugador disputó 22 partidos oficiales con 2 goles desde su debut en 2009. Con "La Verdeamarelha" jugó el Mundial de Sudáfrica 2010, las Eliminatorias, Copas América y la Copa Confederaciones, que fue su único título con esa camiseta en 2009.