Tinelli le dio trabajo, brilló en Showmatch y tuvo un triste episodio: "Mucho miedo"

La exparticipante del reality show de El Trece transita un complicado momento y lo expuso a través de sus redes sociales. De quién se trata.

Una modelo y exparticipante de Showmatch realizó un triste posteo en sus redes sociales en el cual reveló el calvario que transita desde hace unos días. Se trata de Barby Franco, la actual pareja del abogado mediático Fernando Burlando, quien contó que su prima sufrió un violento robo en su local de ropas.

"¡Así estamos! ¡Ella es mi primita!", escribió en una historia de Instagram. Allí compartió una publicación de TN Todo Noticias, donde informaron el asalto a un local de ropa en el barrio porteño de Palermo, en el cual se llevaron un total de 500 mil pesos.

El apoyo de Barby Franco a su prima tras el violento asalto

"Otra vez decir 'gracias a Dios no le pasó nada' ¡Pero basta! Ella está muy bien pero obviamente con mucho miedo", describió con mucha bronca sobre el estado de su prima. La exparticipante del programa de Marcelo Tinelli que se emitió por El Trece está embarazada de nueve meses, a punto de dar a luz a su hijo con Fernando Burlando. "¿Cómo antes nadie me dijo: ‘Loca, estás re flaca’? Amo este cuerpo, me encanta", había escrito días atrás en sus redes sociales, palpitando la llegada de su primer hijo.

Barby Franco y un sorpresivo mensaje a días de dar a luz

A semanas de convertirse en mamá por primera vez junto a Fernando Burlando, Barby Franco sorprendió con una llamativa confesión sobre su embarazo. Desde que se enteró que estaba a la espera de su primera hija, la influencer decidió compartir varios detalles sobre este momento de su vida en las redes sociales. Sin embargo, recientemente generó gran conmoción al hacer un inesperado descargo.

A través de sus historias de Instagram, en las que habilita casi a diario un sticker de preguntas para que sus seguidores consulten, Franco reveló que se siente bastante nostálgica en esta última etapa de su embarazo. Precisamente, la situación surgió luego que una seguidora le consultara cómo se sentía en estos últimos días, en los que el parto ya empieza a palpitarse.

"¿Nivel de ansiedad?", le consultó una seguidora, pero no obtuvo la respuesta que esperaba por parte de la pareja de Fernando Burlando. "Cero... Es más, estoy media depre porque me encanta la panza", aseguró Barby Franco.

En varias ocasiones, la modelo dejó en claro que se sintió muy cómoda con todos los aspectos del embarazo. Incluso, aseguró que no siente ningún tipo de miedo hacia la instancia del parto, ya que es algo que siempre soñó.