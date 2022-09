Terminante decisión del novio de Morena Beltrán tras hacerse público el romance: "No estoy acostumbrado"

Al novio de Morena Beltrán no le gustó que se haga público el romance y tomó una decisión. Tomás Mantia, defensor de Flandria, se expresó vía WhatsApp.

Al novio de Morena Beltrán no le gustó que se haga público el romance y tomó una decisión.

Al novio de Morena Beltrán no le gustó que se haga público el romance y tomó una decisión.

Tomás Mantia es el novio de Morena Beltrán, y en las últimas horas se pronunció sobre la relación que se hizo pública recientemente. Dejando en claro que se conocieron hace tres años, el futbolista de Flandria tomó una decisión contundente al viralizarse su historia junto a la periodista de ESPN.

Fue el periodista Juan Etchegoyen quien, en Mitre Live, reveló que Tomás Mantia intercambió mensajes con él vía WhatsApp. El defensor del ascenso argentino confirmó su romance y explicó las razones por las que decidió no hablar con la prensa en forma pública. "Nos conocimos en Mar del Plata, porque yo jugaba en Alvarado, por un amigo en común en el 2019. Gracias por entender la situación, estalló estos días la noticia, pero hace bastante que salimos, y no estoy acostumbrado a todo esto”, reveló el deportista.

“Nos conocimos en 2019 y estamos de novios ya hace más de un año y medio, no tengo bien las fechas”, agregó Tomás Mantia, quien agregó: "Sí, es verdad. Estamos de novios. Estoy de novio con Morena Beltrán. Pero no es por ella, no quiero dar entrevistas". De este modo, la relación de Morena Beltrán con el futbolista de Flandria quedó confirmada.

Tomás Mantia publicó una foto con Morena Beltrán

Morena Beltrán fue vista en las redes sociales muy acaramelada con un jugador figura del fútbol argentino. La periodista deportiva, que tiene un perfil bajo en este tipo de situaciones, ya dio por confirmado el romance con el deportista y hasta le comenta todas las fotos que sube mediante Instagram.

Tras bastante tiempo alejada de las cuestiones personales, Morena Beltrán confirmó su relación con el futbolista Tomás Mantia. El defensor de 28 años juega en Flandria, es una de las figuras del equipo y a través de su cuenta de Instagram, publicó una imagen donde se los ve en la playa.

En el posteo, solo se vio un corazón como lo único escrito por el jugador del ascenso, misma respuesta hecha por la comunicadora que trabaja en ESPN. En otras publicaciones, Mantia subió fotos suyas de partidos que disputó con la camiseta del Canario que siempre tuvieron algún comentario de Morena.