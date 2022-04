Sorpresivo saludo de Tamara Báez a L-Gante: "Por muchos bebés más"

Tamara Báez y L-Gante despertaron rumores de un segundo bebé en camino. ¿Se agranda la familia?

L-Gante cumplió 22 años y su novia, Tamara Báez, aprovechó la ocasión para hacerle una sorprendente propuesta: agrandar la familia. Mientras transita el momento más exitoso de su carrera en la industria de la música, el cantante de Cumbia 420 también está formando una familia junto a su pareja. El pasado 13 de septiembre de 2021 le dieron la bienvenida a su primera hija, Jamaica. Sin embargo, la joven parecería estar dispuesta a apostar por más.

Apenas a sus 21 años, L-Gante se convirtió en papá por primera vez justo el mismo año en el que su carrera explotó a nivel internacional. A pesar de las idas y vueltas, la pareja sigue unida hasta el día de hoy y conviven juntos mientras crían a su bebé. En este contexto de amor y felicidad, Báez le hizo una nueva propuesta: tener otro bebé.

“Feliz cumple mi bebé grande te amo. Nos haces muy feliz”, publicó la joven en su cuenta de Instagram junto a una foto vieja de su panza de embarazada. Y terminó su dedicatoria con un contundente pedido: “Por muchos bebés más”. Hasta ahora, L-Gante no hizo ninguna declaración sobre sus planes sobre la paternidad y continúa haciendo música con la misma constancia de siempre.

Historia subida por Tamara Báez en su cuenta de Instagram.

Las críticas a Tamara Báez, la novia de L-Gante, por su aparición en el programa de Moria Casán

Recientemente, L-Gante y Báez fueron al programa de Moria Casán, Moria es Moria (El Nueve). En todo momento de la entrevista, Tamara tuvo en brazos a su bebé, quien en un momento comenzó a llorar porque tenía hambre. Moria le dio todo el permiso para amamantarla en plena entrevista y, más tarde, las redes sociales ardieron con críticas hacia las dos.

Cuando la conductora se dio cuenta de que Jamaica estaba pasando hambre, no dudó en decirle a Tamara: “A lo mejor quiere tomar la teta. ¿Toma teta? Dale, si querés, pelá teta y dale. ¡Sos la madre y tiene hambre! Lo único que faltaba”. Al leer las críticas de algunos usuarios de las redes sociales que se quejaron de ver a una mujer amamantando en televisión, Casán expresó: “Me honra que se haya viralizado y que se naturalice dar el pecho a una criatura que tiene hambre y por otro lado digo qué involución, qué atraso, no es ni medieval. Me quedo con lo mejor siempre, pero el chiquitaje berreta es muy fuerte, de involución total”.