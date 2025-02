Sorpresa por los tuits de la hermana de Jonatan Viale: "Soretes".

El papelón de Jonatan Viale en su entrevista al presidente Javier Milei sumó repercusiones y una de las últimas en hablar al respecto fue Ivanna Viale, su hermana e hija de Mauro Viale, quien reaccionó con un hilo de sorpresivos mensajes. Qué dijo la mujer ante las críticas que recibió el conductor de ¿La ves?, luego de que la señal de noticias TN quedase en la mira.

A través de su cuenta de Twitter, Ivanna Viale -quien en la actualidad es la conductora un programa radial heredado de su padre, El Gíglico (Splendid)- lanzó una serie de mensajes furiosos en defensa de su hermano Jonatan, quien fue acusado de degradar el oficio de periodista tras la impactante secuencia que se vio en el crudo de la entrevista que le hizo al presidente Javier Milei y que dio a conocer el periodista de El Destape Ari Lijalad. “Algunos de los que critican envidian entrevistar a un presidente, ¿no? Mala gente. Soretes. Cuánto odio, cuánta envidia a un periodista exitoso”, escribió la mujer.

Los tuits indignados de Ivanna Viale en defensa de su hermano Jonatan.

Aunque si bien en su cuenta de Twitter ya había adelantado que hablaría durante la noche en su programa ¿La Ves?, luego de las fuertes acusaciones y burlas que recibió en redes sociales decidió brindar una breve nota con sus compañeros del programa de radio y adelantar un poco de lo que sucederá durante la noche. Luego de admitir que "había sido una noche y una mañana difícil" y que "pudo contar con el apoyo de sus familiares y amigos que lo ayudaron a levantarse", Viale brindó algunos detalles de lo que sucedió en la nota de Milei.

"A mi me queda la tranquilidad de saber que jamás en la vida recibí un peso ni de este Gobierno ni de ningún gobierno", empezó por decir. Luego, admitió la culpa de la situación que tuvo lugar el lunes 17 de febrero: "Tengo la tranquilidad de que uno puede equivocarse, como yo me equivoqué, pero jamás voy a estar del lado de los chorros". Finalmente, aseguró: "Me chupan un huevo los políticos".

La polémica de Jonatan Viale con Javier Milei se desató una vez que terminara de emitirse la nota grabada que brindó Milei con el periodista luego del escándalo cripto. Precisamente, al canal de YouTube de TN subieron la entrevista completa sin editar en donde se ve que, en determinado punto, Santiago Caputo entra en cuadro y le corta la pregunta a Viale porque puede "perjudicar judicialmente al presidente".

Luis Novaresio le soltó la mano a Viale tras la entrevista a Milei: "Con Cristina no tuve ningún condicionamiento"

Novaresio rememoró este episodio de su carrera y remarcó que no tuvo ningún condicionamiento ni limitación para entrevistar a la expresidenta. En este sentido, cuestionó a Viale por no haber actuado correctamente cuando Santiago Caputo intervino en plena nota, en un intento para prevenir que Milei hiciera declaraciones perjudiciales. Como si eso fuese poco, el canal editó la nota para no mostrar este momento.

"Con Cristina no tuve ningún condicionamiento. Nosotros pedimos una sola ventaja, una sola condición. Yo tuve la enorme suerte de trabajar en Infobae y propuse que fuera en vivo. La nota fue en vivo, hubo cientos de miles de gestos", comenzó diciendo. En esta misma línea, señaló que la nota "debió haber durado una hora y duró dos" y que no tuvo "ningún condicionamiento para preguntar". "¿Qué hacés frente a una interrupción?", se preguntó, en referencia a la postura que tomó Viale.