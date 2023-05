Silvina Luna compartió el conmovedor gesto que tuvo su hermano

La actriz contó cómo transita su complicado estado de salud mientras aguarda por un trasplante de riñón y espera poder entrar en lista de espera del Incucai.

Silvina Luna batalla desde hace años con los problemas de salud que le provocaron una intervención quirúrgica del médico Aníbal Lotocki. La actriz reveló que se hace diálisis tres veces por semana y está a punto de ingresar a la lista de espera del Incucai para recibir un trasplante de riñón.

“Lo que vivo y lo que comparto con gente que está en la misma es que hay que vivirlo día a día", sostuvo días atrás en una entrevista. "¿Cómo me levanté hoy? ¿Estoy dolorida? Hay que aprender a escuchar al cuerpo. ¿Necesito quedarme descansando? Ok, me quedo. Otro día me levanto sin dolores y lo aprovecho al máximo, visito amigos, hago todo lo que me hace bien”, relató.

Durante la charla que tuvo con Catalina Dlugi en La Once Diez, Luna volvió a hablar de su padecimiento y contó detalles de cómo sigue su recuperación. "Tengo que hacerme diálisis tres veces por semana. Para entrar en la lista de espera para un trasplante de riñón, antes tengo que vencer una bacteria que está dando vueltas por mi cuerpo. Tengo que pensarlo como un paso a paso... Si pienso en todo lo que tengo que encarar, me agarra una ansiedad bárbara”, explicó.

“El miedo lo enfrento con amor. Con amor a mí misma y haciendo todo lo que la vida me propone hoy. En ese sentido, estoy tranquila, porque soy una buena paciente, quiero estar bien y quiero seguir viviendo. Después, me nutro del amor de los amigos y de la familia. Eso es clave; tener tu grupo de contención", continuó y destacó: "También aprendí a pedir. Yo era muy omnipotente, por ahí me tenía que internar y lo hacía sin decirle a nadie; pero en esta última etapa en la que empecé con diálisis y necesitaba esa contención, empecé a hablar, a pedir ayuda”.

Luego, con la voz quebrada, la actriz contó las muestras de apoyo y cariño que comenzó a recibir. "Me emociona la cantidad de mensajes que recibo de gente ofreciéndose a acompañarme, aunque no me conoce; o de gente que me recomienda médicos o terapias... ¡No sabés las palabras lindas que me dedican! Y eso llega de alguna manera u otra", destacó.

“También es increíble la cantidad de personas que se ofrecen a donar sus órganos altruistamente. No solo directamente a mí... ‘Tengo la necesidad de ayudar a alguna otra persona’, me dicen", reveló y dio como ejemplo la donación cruzada de Sara Stewart Brown, la exesposa de Jorge Lanata.

“Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón... Todavía falta y no me quiero adelantar", indicó y cerró: "Una de las personas que se ofreció fue mi hermano, pero a mí todavía me da cosa hablarlo... Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas y quiero ir paso a paso”.

Jorge Lanata le envió un mensaje a Silvina Luna

Silvina Luna conmovió a todos al visitar LAM y quebrarse al relatar su dramático estado de salud. Al día siguiente, durante la charla con Jorge Lanata, Ángel de Brito le preguntó sobre su experiencia como paciente trasplantado.

“Nosotros fuimos el primer caso en América Latina de trasplante cruzado en 2015", afirmó. "La historia es así. Había una señora con su hijo de 20 años y la señora tenía 50. Y estábamos Sara Stewart Brown y yo. Sara era más compatible con el hijo de la señora que la madre", explicó Y recordó: “Agarró y le dio un riñón al hijo, y yo era compatible con la madre. Es decir, la madre de este chico me dio su riñón a mí. Un sábado se abrieron cuatro quirófanos. ¿Qué pasó después? Mira, si vos te cuidas, seguís viviendo normal”.

“No te podés deprimir porque si te deprimís te entregas. Es al revés, tenés que pelearla más", subrayó. "Yo nunca me deprimí por eso y fue muy fuerte toda la experiencia. Si te pones a pensar, yo tengo un riñón de una mujer adentro mío”, remarcó el periodista sobre la fuerza que hay que tener para llevar adelante el proceso.

Y sobre el caso de Silvina Luna, el periodista le envió un mensaje de aliento de cara a lo que viene: “Sabía que fue una estética que salió mal, con un tipo (Aníbal Lotocki) que no entiendo cómo sigue operando. Es cierto que terminar con esto es un garrón, pero ¿Qué podría hacer ella si no da la pelea? La tiene que pelear, no le queda otra”.