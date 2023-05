El dramático momento de salud de Jorge Lanata: "Fui el primer caso"

Jorge Lanata expuso detalles sobre una de las complicaciones de salud más preocupantes que vivió. La revelación del conductor.

Jorge Lanata hizo una revelación inesperada sobre su salud en medio de una entrevista. Luego de las declaraciones públicas de Silvina Luna con respecto a sus intervenciones médicas, el conductor contó cómo fue su experiencia y qué medidas tuvo que adoptar para seguir adelante.

"Yo vi que ella hablaba de que está en diálisis. Yo estuve cuatro años en diálisis tres veces por semana. Aparte, ojo con eso, yo vi que decía que se cansaba y no quería ir. Hay que ir", señaló Lanata en diálogo con LAM, conducido por Ángel De Brito en América TV. En ese programa fue que Silvina Luna detalló su delicado estado de salud y a raíz de su situación es que se contactaron con el periodista, quien años atrás tuvo que ser trasplantado.

"Si vos dejás pasar dos o tres días sin ir a diálisis te podés morir. Es complicado el tema, vos no podés hacer pis. Yo tenía un catéter en el pecho, me conectaban a la máquina y me dializaban", reveló. Lanata reapareció en televisión para hablar de este tema en medio de su vuelta a El Trece como conductor de la última temporada de Periodismo Para Todos (PPT).

Cabe recordar que en el año 2015 recibió un trasplante cruzado de riñón: "Fui el primer caso en Latinoamérica". En este sentido, advirtió sobre las consecuencias que puede llevar no hacer diálisis y recordó que pudo hacer una vida normal a pesar de su problema: "Mucha gente se da por vencida y es una cagada eso. Físicamente, normalmente no te hace nada terrible, puede pasar que te baje la presión, pero no es un tema físico que te pueda perjudicar. Yo mientras dialicé los cuatro años viajé, seguí laburando, laburé igual que ahora pero con diálisis".

Conmoción en el espectáculo por el anuncio de Silvina Luna sobre su salud

Silvina Luna es una de las actrices y mediáticas más importantes de la República Argentina. En este sentido, su estado de salud preocupa a muchos seguidores de la farándula nacional. Cabe destacar que, hace varios años, ella denunció haber sufrido mala praxis por parte del doctor Aníbal Lotocki y se encuentra transitando un tratamiento de diálisis. Ahora, hizo un anuncio durísimo explicando las razones por las que no se puede transplantar.

"Han dicho en muchos lados que me tengo que trasplantar de manera urgente pero no sería ahora. Tengo que esperar primero, hay otro tema de salud que debo solucionar primero. Tengo una bacteria desde hace un año y no puedo hacerme el trasplante, es a futuro, un lugar al cual llegar", manifestó Silvina Luna, en diálogo con LAM.

"Es una manera de decir porque después de todo lo que pasó, no soy la misma. El trasplante me daría más libertad. Estoy atravesando un momento muy crítico en mi vida, un proceso profundo donde intento estar bien pero son muchas cosas las que me están pasando. Lo transito como puedo", agregó Silvina Luna. Muchas personas que observaron la entrevista le manifestaron su apoyo en redes sociales, puesto que no son tiempos fáciles para ella.