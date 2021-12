Sebastián Wainraich rompió el silencio y contó todo: qué pasa con Dalia Gutmann

Luego de que se instalaran los rumores de crisis entre la pareja, la famosa humorista se expresó al respecto y dejó todo claro.

Tras llevar casi 20 años en pareja, el presente como pareja de Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich se vio atravesado por una gran incertidumbre luego de que se instalaran los rumores de una supuesta separación. En medio de este escándalo, el humorista decidió hablar al respecto.

"Dalia se quedó en la casa familiar con los hijos. Tienen una manera muy particular de dividirse las horas con los chicos. Ellos tienen otra casa y, entonces, Sebastián se instaló ahí. Cuando le toca a él pasar los días con sus hijos, viene al departamento familiar y Dalia se va a la casa. Lamentablemente, llegó al fin", había expresado Pampito en su espacio al aire en Implacables, el programa de espectáculos conducido por Susana Roccasalvo.

Frente a esta afirmación, muchas personas buscaron la palabra de los involucrados, pero no fue hasta hace unas horas que se conoció la versión oficial por parte de Sebastián Wainraich. En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, el actor habló al respecto y explicó la verdad: "Acabo de hablar con Sebastián, que rompió el silencio de esta manera, hablando sobre los rumores de separación. Me dijo ‘hola Juan, la verdad es que no estamos separados. Estamos juntos y bien", leyó el periodista y, de esta manera, terminó con estos falsos rumores que lo persiguieron en los últimos días.

La relación entre Dalia y Sebastián Wainraich es una de las más fuertes del mundo del espectáculo nacional. Lo cierto es que su vínculo empezó como una amistad pero, a medida que pasó el tiempo, la atracción fue cada vez más fuerte. "Finalmente cuando estuvimos me enamoré fuerte, más que nunca. Yo siempre fui muy noviera, pero con Seba me pasó algo diferente, sentí que había encontrado mi compañero de vida", contó Dalia en su reciente paso por Ph: Podemos Hablar. "Yo estaba de novia cuando empecé a conocerme con él. Sí, le metí los cuernos a mi exnovio y estuve con Wainraich, pero ya venció eso porque ahora el pibe tiene como 80 hijos", finalizó divertida.

La palabra de Dalia: no toleró los rumores

Parece que luego de pasar el fin de semana separados, la pareja decidió aclarar su vínculo actual con diferentes medios. Mientras que el humorista se contactó con Juan Etchegoyen, Dalia Gutmann decidió hablar directamente con Laura Ubfal, la conductora de Gossip.

"Este fin de semana me fui con mi hija y mi mamá a la playa y Seba llevó a Fede a ver a Duki, pero estamos juntos y bien", explicó la humorista al utilizar la misma definición que su pareja para hablar sobre su situación como pareja. Al parecer, la pareja solo se tomó un respiro al tomar su camino individual durante el fin de semana, pero su relación de tantos años no es tan difícil de derrumbar.