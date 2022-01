¿Se sacó las cejas? La impactante transformación de Oriana Sabatini

La joven mostró ante sus seguidores de redes su innovador cambio de look y sorprendió a todos.

Oriana Sabatini está en el blanco de la prensa y de los usuarios de redes sociales por un drástico cambio que realizó en su rostro. La hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini pasó por la peluquería pero el cambio que más llamó la atención entre los seguidores de la diva no fue en su cabello, sino en una parte de su cara.

La pareja del jugador de fútbol Paulo Dybala decidió acudir a la decoloración, como tantas veces lo ha hecho a lo largo de su carrera, pero esta vez la utilizó en un lugar de su cuerpo que nunca se había retocado. En las imágenes que compartió, se puede ver que la actriz tienen las cejas de un color rubio platinado. Lo que más sorpresa causó en el público fue que, al ser un tono tan claro el que tienen sus cejas, el efecto visual hace que luzca como si se las hubiera rapado.

Si bien aún no dio declaraciones el respecto, es posible que el drástico cambio de look que Sabatini llevó adelante se deba a un proyecto cinematográfico. Muchas veces los actores y actrices deben acudir a cambios en su propia estética para dar con el "physique du rôle" de sus personajes ficticios. A pesar de esto, la hermana mayor de Tiziana Sabatini no ha anunciado si su nueva estética se debe a un compromiso laboral o solo lo hizo por entusiasmo propio.

Oriana Sabatini sobre sus trastornos alimenticios

En diálogo con el youtuber y actor Pablo Agustín, en su ciclo de entrevistas A Las Piñas, Oriana Sabatini se explayó sobre su lucha contra los desórdenes alimenticios, que sufrió en su adolescencia. "Estaba muy influenciada por todas las revistas que veía de chica. Eran cuerpos muy hegemónicos, demasiado flacos. Creo que me di cuenta que estaba mal, porque yo no comía, no tenía bulimia", comenzó la celebridad y agregó: "Tenía como costumbre ir al mismo espejo de colegio, levantarme la remera y mirarme la panza".

"Pero una vez lo hice y tenía los huesos de las costillas muy salidas. Estaba en Los Ángeles con mis amigas estudiando actuación. En ese momento decidí cambiar, porque se empezaba a hablar de mi y de cómo me veía", continuó Sabatini sobre el momento en que se dio cuenta de que estaba enferma. Y cerró: "Entonces pasé por el otro lado, por eso empecé a comer de manera desenfrenada. Es por eso que digo que es muy importante la ayuda profesional".