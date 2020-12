Al aire de su programa radial, el conductor se enteró la feliz noticia.

Guido Kaczka dio un feliz anuncio tras un año lleno de turbulencias por la pandemia de COVID-19: será papá por cuarta vez. "Escúchenme una cosa…voy a tener mi cuarto hijo”, afirmó Guido, que reveló que su pareja está embarazada de tres meses.

Al aire de su programa radial en las mañanas de La 100 junto a Claudia "Gunda" Fontán, el conductor de "Bienvenidos a bordo" (El Trece) compartió: "Escúchenme una cosa…voy a tener mi cuarto hijo”. Soledad Rodríguez, con quien contrajo matrimonio en 2018, está atravesando el tercer mes de embarazo. La pareja ya tiene dos hijos, Benjamín (nacido en 2014) y Helena Kaczka (nacida en 2017). Su primer Hijo, Romeo (nacido en 2008) fue fruto de su relación con la actriz Florencia Bertotti.

De inmediato, sus compañeros lo aplaudieron y lo felicitaron por la grata noticia. “Está Sole embarazada. La cara de la Tauro, que me venía diciendo…Si… Me enteré hace un tiempo ya… Está de tres meses, no hay que decirlo antes”, agregó, emocionado.

"Puede haber sido a fines de mayo, junio o julio. Es una gran noticia para cerrar el año. Voy a ser papá de nuevo. Si, un patriota”, comentó, con alegría. "La Tauro me decía hace uno o dos meses y yo ya sabía… Me mira y me dice: ´vos estás embarazado, ¿no? Y yo me hice el bol…´ ¿Cómo se da cuenta?, ¿tiene un test de embarazo interno?, ¿cuándo sale el Marcela test al mercado?”, finalizó con sorpresa.

"¡No, no, no! ¡Me caliento!": el enojo de Guido Kaczka con Gustavo Conti en vivo por Ximena Capristo

El conductor Guido Kaczka demostró su enojo con Gustavo Conti en medio de Bienvenidos a Bordo y salió en defensa de Ximena Capristo por la insólita ofensa del ex Gran Hermano.

"Ah no, es un huevón eh... No puede poner este tema. No, no no. Sabés que me caliento yo, ¿no? Se hace el vivito", estalló Kaczka en uno de los segmentos del programa de El Trece en el que los famosos invitados deben bailar al ritmo de una canción elegida por ellos. El actor eligió "Los Piratas", de los Auténticos Decadentes, en medio de la crisis que atraviesa con Capristo por una presunta infidelidad de él.

Mientras Conti se mofaba de la situación con una careta plástica de pirata y hacía gestos siguiendo las frases del tema, Kaczka no ocultó su molestia y también expuso la bronca de la producción del programa. "Se hunde solo. Qué pavote. Está enojada Josefina, la productora. Es que todo esto no va. Conti, no va. No terminás de comprender vos. La tendrías que remar", resaltó Guido mientras la productora aparecía en cámara con visibles gestos de rechazo. Es que además, Capristo también suele participar del programa y ha expuesto en varias oportunidades los problemas que tiene con su pareja.