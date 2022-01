Se pudrió todo entre Susana Giménez y Ricardo Darín: "Decidió rechazarlo"

A días de cumplir años, la diva televisiva se negó a una especial invitación del famoso actor y su ex pareja.

Pese a que Susana Giménez lleva ya dos años alejada de la televisión nacional, continúa siendo una de las figuras más destacadas de la farándula argentina, por lo que cada novedad con respecto a su vida resulta de gran importancia para la prensa. En este marco, se generó gran revuelo cuando se conoció que la diva habría rechazado una invitación de Ricardo Darín.

Ya muy cómoda con su vida de retiro profesional, Susana está enfocada en disfrutar de sus amigos, sus familiares y de la tranquilidad de su casa, específicamente aquella que adueña en Uruguay. Sin embargo, a días de celebrar su cumpleaños número 78, la diva quiso organizar un festejo diferente y reunir a sus amigos más íntimos y a su hija, Mercedes Sarrabayrouse, para viajar juntos a un destino muy especial.

Aunque no se reveló cuál es la ciudad elegida por Giménez, se conoció que no se trata ni de Miami ni Nueva York ni la misma ciudad de Punta del Este, donde se encuentra instalada en este momento. Así es como el lugar que eligió Susana se mantendrá como una incógnita, ya que quiere pasar su cumpleaños en tranquilidad sin ser perseguida por la prensa.

Frente a este deseo tan especial que Susana Giménez tiene para su cumpleaños, Diario Show reveló que la famosa conductora de televisión "decidió rechazarlos cordialmente" a Ricardo Darín y su esposa, para pasar unos días de vacaciones compartidas. Al parecer, el actor quería celebrar el cumpleaños de Susana de Punta del Este, por lo que la invitó a pasar unos días en conjunto, pero firme a su deseo de descansar de los medios, la conductora rechazó la invitación y se mantuvo fiel al plan inicial.

La furia de Susana Giménez con Luis Ventura: lo llamó en vivo

En una de las últimas emisiones de A la Tarde, el programa conducido por Karina Mazzocco, Susana Giménez no ocultó su furia con Luis Ventura, quien arrancó el programa al contar que la actriz estaría muy cerca de reencontrarse con su ex novio, Jorge Rama.

"No me gusta el conventillo. Yo debería estar loca para volverme a encontrarme con él. Además, el tipo debe tener terror de volverme a encontrar porque eso no se arregló nunca. ¿Cómo podés decir eso?", comenzó por recriminar la conductora al Presidente de APTRA. "¿Cómo voy a perdonar al que me afana y me falsifica la firma? Durmiendo con el enemigo... Nunca recuperé el dinero. ¿Vos conocés a alguien que devuelva dinero en Argentina?", continuó Susana haciendo referencia a un escándalo del pasado.

Por último y para cerrar el tema, Susana desmintió todo lo que se había dicho en el programa y le recriminó a Ventura que la hacía "quedar como una boluda". "Parezco una tarada, que reincide con una persona. Ni siquiera sé si existe", sentenció.