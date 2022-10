Se pudrió todo entre Fátima Florez y Susana Giménez: "Está todo mal"

Aseguran que Susana Giménez estaría furiosa con Fátima Florez.

Susana Giménez y su familia habrían estallado de furia en Uruguay contra Fátima Florez, quien se encuentra en el país vecino realizando un espectáculo en el que imita a a la diva de los teléfonos. "A Susana nunca le cayó bien", reveló el periodista Juan Etchegoyen respecto al fuerte enojo que tendría Susana con la humorista.

Fátima Florez es sin dudas una de las imitadoras más populares de la actualidad en la Argentina. Alejada de la televisión desde hace un tiempo, la humorista está presentando un show en Uruguay en el que imita a distintas celebridades argentinas. Entre las famosas se encuentra Susana Giménez, que estaría muy enojada con el guion de la imitadora.

Así lo contó Juan Etchegoyen, que comenzó asegurando que Fátima "la está rompiendo en el país vecino" con funciones a sala llena. "Pero en medio de este éxito hay un trago amargo para contar", aseguró el conductor de Mitre Live. En ese sentido, el periodista contó que según una persona del círculo íntimo de Susana hay un "fuerte enojo" por el guion que dice la imitadora sobre el escenario.

"Una persona muy muy amiga de Susana fue a ver la obra dos veces dos días seguidos y podría iniciar acciones legales en los próximos días", explicó Etchegoyen. El periodista detalló que en un momento del espectáculo, Fátima imita a Mirtha Legrand y luego a Giménez, y cuando es el momento de Mirtha, la humorista asegura que Susana no paga los impuestos y que Patricio Giménez no trabajo.

"Ahí se pudrió todo", sintetizó el periodista tras asegurar que en ese momento se vivieron momentos de tensión con la amiga de la familia Giménez, que habría grabado todo lo que dijo Fátima sobre el escenario. Por otra parte, Etchegoyen también contó: "A Susana nunca le cayó bien que Fátima tenga la peluca de ella, la que usaba cuando Romano era su peluquero, Fátima le compró a Romano esta peluca para usarla en su show". Para cerrar, el periodista insistió que hay mucho enojo con Fátima Florez y todo puede terminar en la Justicia.

El calvario de Fátima Florez con dos figuras de la TV: "Me hicieron de todo"

Fátima Florez destapó una verdad del pasado que involucra a las modelos Evangelina Anderson y Fernanda Vives, quienes habrían tenido actitudes maliciosas con la imitadora. En su descargo, la actriz aludió a las maldades que sus colegas le hacían cuando ella aún no tenía el reconocimiento que logró años más tarde.

"Me llamó la atención porque estuvimos nominados en la misma terna. Y habla de poca humildad no saber quiénes son tus compañeros de terna. Uno cuando está nominado quiere saber quiénes son, con quién está ternado", expresó Fernanda Vives sobre una respuesta que Fátima Florez había dado en alusión a que no sabía en que obra teatral estaba Vives. "La falta de humildad es muy grave. Yo creo que las personas tienen que ser buenas personas, humildes y que la gente reconozca lo que vos hacés arriba del escenario", concluyó la expareja de "La Tota" Santillán.