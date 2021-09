Se filtraron las primeras fotos del hijo de Alberto Cormillot y su esposa, Estefanía Pasquini

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini ya recibieron el alta de la clínica, tras el nacimiento de su hijo Emilio.

Alberto Cormillot le dio la bienvenida a su primer hijo con Estefanía Pasquini, su actual esposa, el pasado viernes 17 de septiembre. El bebé, a quien llamaron Emilio, nació en perfecto estado de salud. Ahora, los médicos le dieron el alta a Estefanía y se publicaron las primeras fotos de los tres a la salida de la clínica.

En las imágenes, aparecen Cormillot y su pareja a la salida del Instituto Médico Mater Dei, sosteniendo al bebé, arropado en una mantita de color celeste. Emilio nació con 3,300 kg y, originalmente, iba a nacer el 21 de septiembre, fecha para la cual tenían pactada la cesárea. Sin embargo, se sorprendieron cuando su nacimiento se adelantó.

“Estaba programada para el martes, pero ayer Estefi empezó a sentir dolor y le dije: ‘Bueno, vamos así te quedás más tranquila’. Pero vinimos sin nada porque creímos que era una falsa alarma y empezó el trabajo de parto acá”, contó Cormillot durante una charla con Nosotros a la mañana. “Mientras le estaban haciendo el monitoreo empezó a tener más contracciones y le hicieron una cesárea”, agregó.

Alberto Cormillot y su esposa, Estefanía Pasquini, se conocieron cuando trabajaban juntos en una clínica.

En relación a las críticas a Cormillot porque se convirtió en padre a sus 83 años, él contó durante una entrevista con La Nación: “Nunca me imaginé siendo padre. No es que un día me levanté y dije: ‘Qué ganas de ser padre’. No, tenía ganas de estar con Estefi y de armar una vida y una familia con ella. No tuve el deseo así aislado sino que tuvo que ver con ella. Es un proyecto de armado de una familia con la persona que yo amo, que es joven, para que pueda tener un hijo”.

Antes de Emilio, Alberto Cormillot tuvo dos hijos con su matrimonio anterior: Reneé y Adrián.

“La gente tiene sesgo con respecto a un adulto mayor, hay un cliché: una persona mayor no puede tener hijos, ni sexo, no puede divertirse. Parece como que estás desafiando la vida. Sí puede tener un hijo una monoparental pero no un adulto mayor. No es muy juicioso el tema”, reflexionó el nutricionista. “Un adulto mayor es una sobrecarga, es desechable, descartable ni siquiera reciclable y bueno mucha gente compra eso. Y yo no lo compro ni lo compré”.

Los intentos de Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot por convertirse en padres

Alberto Cormillot, de 83 años, está casado con Estefanía, de 35, desde diciembre de 2019. Después de muchos intentos de tener un hijo juntos, finalmente lo consiguieron. “Primero, todo el viento en contra cuando me decían que era imposible y una vez que pasó tres meses al hilo de pérdidas, llegando a las guardias para hacerme las eco y ver si aun estaba, llorando, angustiada”, contó Pasquini en un posteo de su cuenta de Instagram.

“No hay nada que no hayamos pasado que no haya valido la pena, no hay nada por lo que no volvería a pasar por tener a Emilio creciendo adentro mío. No hay día que no me despierte agradeciendo el marido que me tocó y este embarazo que por fin llegó y que esta vez lo pude sostener, hay que estar muy fuerte emocionalmente con uno y con la pareja para atravesarlo”, prosiguió la esposa de Cormillot. “Fueron meses difíciles donde no quería ni moverme por miedo, con mucha medicación, pero de a poco todo fue mejorando y las alegrías que llegan te hacen olvidar cualquier sufrimiento”.