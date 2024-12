Se agravó la salud de Jorge Lanata y está en estado crítico.

Jorge Lanata está enfrentando horas cruciales en su vida mientras los médicos tratan de salvarlo, ya que su salud habría empeorado gravemente en las últimas horas a causa de una sepsis generalizada. Los detalles sobre el estado en el que se encuentra el periodista.

"Está con asistencia ventilatoria mecánica todo el día. Está atravesando una sepsis, una infección general. Tiene líquido abdominal, posiblemente por filtración de la gastrostomía que le hicieron hace dos semanas, y se le hizo una punción abdominal", informó el periodista Ángel de Brito sobre Lanata, que se encuentra internado con mal pronóstico, luego de casi seis meses de internación en Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano.

Según De Brito, los resultados de la punción abdominal fueron enviados a analizar, con el fin de realizar cultivos que permitan estudiar bacterias y entender qué tipo de células están presentes. Por el momento no conocen más detalles sobre el estado en el que se encuentra Lanata y tampoco habló al respecto la abogada Elba Marcovecchio, su esposa.

La confesión del chofer de Lanata en medio de su delicada salud: "Jorge lo sabía"

Jorge Lanata es sin dudas uno de los periodistas con más influencia en la televisión argentina y su delicado estado de salud impactó de lleno a todo el ambiente tras su internación en junio de 2024 en el Hospital Italiano. En este contexto, Facundo Casanova, su chofer de toda la vida, rompió el silencio para comentar cómo lo ve al conductor y realizó una confesión inesperada para el espectáculo.

En diálogo con Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, Facundo Casanova salió con los tapones de punta tras el conflicto que tuvo con Elba Marcovecchio, la esposa del periodista. En la entrevista, reveló que fue él mismo quien filtró las imágenes de la abogada llevándose algunas de las pertenencias de Lanata.

"Yo vengo a acompañarlo a las 18 horas al hospital, depende de quien venga, es como que nos vamos turnando. Él tiene momentos en que está muy lúcido y también tiene otros días malos", indicó en primer lugar. "Jorge es mi jefe y es muy importante, yo lo aprecio muchísimo, para mí es un amigo, mi mamá trabaja con él hace 25 años, desde el año 1999. Y yo desde ahí lo conozco. Toda la vida tuvo gente de confianza a su lado y no las mueve por nada", sumó Facundo.

En un contexto donde Elba Marcovecchio tuvo un fuerte conflicto con las hijas de Lanata y despidió a varios empleados del conductor -incluido él-, Facundo fue contundente a la hora de referirse a la abogada. "Fue horrible, no me lo esperaba porque me conocen, creo que a él no le gustaría, estoy 100% seguro. Yo sigo trabajando, nunca dejé de hacerlo, las hijas no quieren que me saquen ni a mí ni a los otros empleados que suspendieron. Con esto que pasó me destrataron. Yo no le hice ninguna cama a nadie, sólo me estaba cuidando y también a Jorge, nada más. Yo respondo a Lanata, nada más. Entre las hijas y su esposa no había feeling, pero jamás hubo falta de respeto. Jorge lo sabía. Igual yo creo que nos va a putear a todos", sentenció.