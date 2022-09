Salió a la luz el romance de Carina Zampini con un famoso cocinero

Los detalles fueron revelados en el programa que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine.

Carina Zampini fue noticia estos últimos días por un supuesto romance con un famoso cocinero figura de la televisión. La información fue revelada por Carmen Barbieri, a quien se le escapó el comentario y generó un sorpresivo momento al aire.

"Parece que le gustan las conductoras”, expresó Pampito, panelista de Mañanísima, programa conducido por Carmen Barbieri en Ciudad Magazine. El cocinero en cuestión es Julián Tiberio y ya trabajo con Carina Zampini en otras oportunidades.

"¿Le tiró onda a una conductora? ¿Es una mujer rubia?”, indagó Estefi Berardi. “No, no, imposible”, respondió Tiberio. Allí intervino la conductora, quien quiso ponerle suspenso a la situación pero se le escapó el nombre de la artista que actuó en la novela Dulce Amor.

"Yo sé quién es, pero no lo voy a decir. No puedo ir y decir que se trata de Carina Zampini ¡Ay se me escapó!", soltó Carmen para la sorpresa de todos. "No, no, nada que ver. Tenemos la mejor con Cari, es re divertida, pero no”, aseguró el cocinero en un incómodo momento al aire.

Quién es Julián Tiberio

El cocinero formó parte del reality show El Gran Premio de la Cocina durante el año 2019. Ese programa fue conducido por Carina Zampini, com quien afirmaron que mantiene un romance actualmente.

Revelaron la fuerte interna del programa de Ariel Rodríguez Palacios

Ariel Rodríguez Palacios se mantuvo en el foco de atención mediático debido a un inesperado cruce con un compañero de trabajo en Ariel en su salsa, ciclo que conduce por Telefe. A días del escándalo, se conocieron detalles desconocidos sobres la situación que descolocó a varios televidentes.

Luego de que Palacios expusiera a un compañero de trabajo al decir que había hecho toda la receta mal, Marcela Tauro repasó el tema al aire de Intrusos y reveló la fuerte interna que existe dentro del programa de cocina matutino de Telefe. Aunque si bien el chef aseguró que se trataba de una broma, la situación generó gran incomodidad entre los presentes en el estudio.

"¿Lo boicotearon?, ¿no se lo habrán hecho a propósito? Ojo, estemos atentos", preguntó Tauro luego de refrescar el tema. Precisamente, la panelista hizo hincapié en esta posibilidad ya es nunca se muestran los resultados erróneos frente a las cámaras.

"Igual también dejó en evidencia a un compañero. Porque dijo: ‘siempre que lo hago yo sale bien, y ahora que delegué, no'", replicó Flor de la V, la conductora del ciclo.