Rusherking reveló cómo fue el almuerzo que le hizo la China Suárez

El cantante contó detalles del menú que le preparó la actriz en su casa.

Rusherking y "La China" Suárez están en pareja. Fue Ángel de Brito quien confirmó la relación entre ambos después de compartir con ellos la fiesta del after de los Premios Martín Fierro 2022. Sin embargo, en esta oportunidad, el cantante reveló detalles del menú que le preparó la actriz cuando lo invitó a comer a su casa.

"La China" Suárez le cocinó a Rusherking en su propia casa. Ambos dejaron en evidencia este detalle cuando compartieron a través de las historias de sus cuentas oficiales de Instagram imáganes previas al almuerzo que compartieron juntos. Fue inevitable relacionar que la vajilla y el mantel en ambas cuentas era el mismo.

Rusherking.

Es por eso que en diálogo con Nadie Dice Nada, Rusherking se animó a contar detalles de las milanesas que le preparó "La China" Suárez en aquel almuerzo que compartieron juntos. Nicolás Occhiato quiso conocer los detalles del encuentro y le preguntó si las milanesas estaban buenas, si estaban a punto, si eran fritas y demás.

Rusherking confesó: "Buenas milas, estaban buenas, a punto, fritas". Pero fiel a su estilo, el artista se la picanteó al conductor y lanzó: "¿Vos les mandás ketchup?, pero...¿quién te las hace a vos a las milanesas?". Seguido a eso todos los compañeros de Nico Occhiato arengaron la chicana del artista que lo dejó sin palabras.

Para terminar y dejar en evidencia que no tiene intenciones de dar a conocer más detalles de su relación con "La China" Suárez, Rusherking aclaró: "No me vas a sacar más nada". Intentando ponerle límites a Nicolás Occhiato que intentaba poder sacarle más información sobre el encuentro que tuvieron en la casa de la actriz.

"La China" Suárez estuvo presente en el cumpleaños de Rusherking

Rusherking celebró su cumpleaños número 22, y como era de esperarse, "La China" Suárez estuvo presente en la celebración. Si bien ambos todavía no comparten con sus seguidores imágenes juntos. Es evidente que no tienen problema de dejarse ver mimosos con su entorno. Aunque hasta el momento no trascendieron imágenes del cumpleaños donde se los vea acaramelados.

Por el contrario, en la fiesta posterior a la entrega de Premios Martín Fierro 2022, Rusherking le besaba el cuello a "La China" Suárez en frente de todos los artistas que los rodeaban y filmaban la diversión que estaban compartiendo. Fue así como quedaron expuestos ante la prensa, cuando se viralizaron las imágenes de esa fiesta donde estaban muy mimosos.