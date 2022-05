La China Suárez lanzó una advertencia: "Cuidado con lo que deseas"

La actriz se manifestó en las redes en medio de los rumores de romance con Rusherking.

"La China" Suárez asistió a la fiesta posterior a la entrega de Premio Martín Fierro 2022, donde fue grabada mientras Rusherking le besaba el cuello. Este video no hizo más que confirmar los rumores de romance entre los artistas. Sin embaargo, la actriz no se manifestó al respecto hasta hoy, que publicó una advertencia que dejó boquiabiertos a los seguidores.

La intérprete de El Juego del Amor utilizó su cuenta oficial de Instagram para revelar cuál es la forma en la que logra cumplir cada uno de los objetivos que se propone. "La China" Suárez compartió una fotografía de una revista donde se ve la portada de Lost and Found la película que grabó en España junto a Álvaro Morte ("El Profesor" en La Casa de Papel). Seguido a eso una postal donde se ve una caja con la leyenda "Para mis deseos" y junto a la misma, un papel donde la artista escribió de puño y letra: "Grabaré película en España".

Como si eso fuera poco, "La China" Suárez acompañó la publicación con la siguiente advertencia: "Cuidado con lo que deseas". Dejando en evidencia que ella tiene muy claras sus metas y que no solo las sueña, sino que las visualiza, las decreta y las guarda en su cajita de deseos con la fe de que se cumplirán tal como ella lo sueña. Aunque eso no es todo, la actriz también escribió: "Me mandan esto de Cannes". Así reveló que recibió el regalito desde Europa.

"La China" Suárez está en pareja con Rusherking

Luego de que salieran a la luz los videos de los artistas muy mimosos en la fiesta post entrega de Premios Martín Fierro 2022, fue Ángel de Brito quien confirmó que "La China" Suárez "llevó al novio". De esa forma el periodista dejó en claro que están en pareja. Pero días después, Rusherking publicó en las historias de su cuenta oficial de Instagram imágenes a punto de almorzar y más de un detalle confirmaron que estaba en la casa de la actriz.

"La China" Suárez y Rusherking.

En las imágenes que compartió el cantante, se veía el mantel y la vajilla que en otra oportunidad "La China" Suárez mostró en sus redes. También se veía que estaba comiendo milanesas con ketchup. Posterior a eso los seguidores bromearon con que la actriz le coninó el menú infantil a Rusherking, bromeando con los 22 años de edad de él contra los 30 de ella.