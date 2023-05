Reapareció La Tota Santillán y confirmó un secreto a voces: "No me da vergüenza decirlo"

La Tota Santillán confirmó lo que muchos pensaban. Qué dijo el histórico conductor de Pasión de Sábado sobre su día a día.

La Tota Santillán es uno de los grandes animadores que tiene la movida tropical en la República Argentina. A sus 55 años, el histórico conductor de Pasión de Sábado sigue trabajando, aunque va despacio luego de sufrir diferentes episodios referidos a su salud mental. Y en las últimas horas, Daniel confirmó un secreto a voces sobre su día a día.

Recuperando su rutina y apareciendo de a poco en la escena musical, La Tota Santillán reveló en LAM: "Bien, estoy bien. En varias oportunidades me intente quitar la vida, ahora apuesto a la vida, hice un encuentro con Dios y con mis hijos. Son cosas que solo te lo dice la cabeza. Ahora agradezco a mi psicóloga y mi psiquiatra que estoy en permanente contacto con ellas y con mis hijos, Coco y Daniela, y trabajando, como puedo".

"De a poco voy a las provincias a trabajar. Los intentos de suicidio tuvieron que ver un poco con de todo, no se como decirte, me explotó la cabeza. Trabaje durante 15 años en la costa y nunca había ido al mar, haber tenido adicciones en la vida, al juego, pero hoy nada, me cuido todos los días es un volver a vivir la vida. Yo estoy totalmente medicado no me da vergüenza decirlo, pero estoy contenido por mi familia que es lo mas importante", agregó La Tota Santillán. De este modo, se confirmaron las suposiciones: lucha todos los días por salir adelante y va volviendo progresivamente a sus tareas profesionales.

La Tota Santillán culpó a Gozalo por la muerte de Rodrigo: "Hoy estaría vivo"

"La Tota" Santillán realizó una gravísima acusación contra José Luis Gozalo: el presentador aseguró que el manager de Rodrigo Bueno fue responsable de su muerte y explicó su teoría. Esto se desencadenó a raíz de las críticas del representante, quien aseguró en su momento que el exconductor de Pasión Tropical es "un gordo chanta".

“Yo lo único que le puedo responder es que primero se acuerde en cómo me dejó sin trabajo en FM Scombro y si fuera tan chanta como dice él que se acuerde quién le devolvió a Rodrigo a él, porque Rodrigo estaba en su momento con Juanca producciones musicales y yo hice que Rodrigo volviera a estar con Gozalo”, expresó "La Tota" Santillán en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Por otra parte, Santillán aseguró que Gozalo (fallecido hace pocas semanas) no hubiese podido tener un careo con él y que nunca supo dónde se ubica el cementerio en donde están los restos del "Potro" cordobés: "En ese momento no querían que Rodrigo vaya a mi programa y qué querés que le diga a una persona que dejó en banda a Walter Olmos, fue apredrado en Catamarca por todo el fans club de él, yo tengo la conciencia tranquila por la manera que me comporté con Rodrigo y yo no puedo decir lo mismo de él, no solo yo, sino otros artistas que él ha representado, yo calculo que él no haría un cara a cara conmigo, o si le preguntas dónde queda el cementerio Las Praderas él no se acuerda y no sabe dónde queda”.