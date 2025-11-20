Quién es Roberto Storino, el novio de Charlotte Caniggia: a qué se dedica

Charlotte Caniggia confirmó su casamiento con Roberto Storino, tras varios años de relación y una etapa marcada por la discreción

La figura de Charlotte Caniggia vuelve a ocupar un lugar central en el mundo del espectáculo debido a los recientes planes de casamiento con su pareja. La historia de su relación y el perfil de Roberto Storino, señalado como el novio de Charlotte Caniggia, generan interés por su vida personal y por el rumbo profesional que tomó en los últimos años.

La relación entre Charlotte Caniggia y Roberto Storino

La hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis atraviesa uno de los momentos más relevantes de su vida personal: la inminente celebración de su casamiento. La noticia fue confirmada por la periodista Karina Iavícoli en el programa “Infama”, donde informó que la mediática formalizará su vínculo con Roberto Storino, su pareja desde hace varios años.

El proyecto de matrimonio aún no tiene una sede definida. Según trascendió, la pareja evalúa la posibilidad de realizar una ceremonia íntima en Argentina o en Europa. Uno de los puntos más comentados es la decisión de mantener el evento lejos de acuerdos comerciales o canjes, ya que la mediática busca preservar la privacidad del momento sin compromisos de exposición pública.

Cómo se conocieron y cómo evolucionó la pareja

El encuentro entre Charlotte Caniggia y Roberto Storino ocurrió hace siete años gracias a Fabián, un amigo en común que los presentó durante una salida informal. Ambos atravesaban un período de soltería y, tras compartir tiempo juntos, iniciaron una relación que desde entonces tuvo diferentes etapas, incluidas algunas crisis que se hicieron visibles durante 2023.

A pesar de esos momentos de distancia, la pareja logró reconstruir su vínculo y consolidarse nuevamente. La preferencia por mantener el romance lejos de las cámaras fue clave en esta nueva etapa. Aunque Charlotte suele estar expuesta mediáticamente, eligió preservar la intimidad de su relación y limitar las apariciones públicas junto a su pareja.

Quién es Roberto Storino y a qué se dedica

A los 41 años, Roberto Storino se destaca como empresario y amante del mundo automotor. Nacido en la localidad bonaerense de San Miguel, transformó su pasión por los autos en una actividad económica que lo llevó a instalarse en el exterior. Su emprendimiento consiste en una empresa de alquiler de vehículos de alta gama con sede en Miami, negocio que lo posicionó dentro del sector del lujo y del turismo exclusivo.

El público televisivo conoció más sobre su perfil durante 2023, cuando Charlotte Caniggia decidió presentarlo en el programa Bailando. En esa oportunidad, se destacó su faceta emprendedora y el crecimiento sostenido de su negocio, que forma parte importante del estilo de vida que comparte con la mediática.

Un vínculo consolidado rumbo al casamiento

El anuncio del compromiso refleja el buen momento que atraviesa la pareja. La relación entre Charlotte Caniggia y el novio de Charlotte Caniggia, Roberto Storino, se mantiene estable pese a los desafíos previos, lo que motivó la decisión de avanzar hacia el casamiento. La elección de una ceremonia íntima responde al deseo de proteger el vínculo de la exposición mediática, reafirmando una dinámica basada en la privacidad.

La proyección de la pareja en el ámbito público

Aunque Charlotte continúa vinculada al mundo del espectáculo, su vida personal parece orientarse hacia un plano más reservado. En este contexto, Roberto Storino se consolidó como una figura discreta, con una trayectoria empresarial que complementa la presencia pública de la mediática sin buscar protagonismo.

Con el anuncio del casamiento, la pareja inicia una nueva etapa marcada por proyectos compartidos y el deseo de formalizar un vínculo que lleva siete años. El interés en torno a su historia confirma la relevancia que mantienen dentro del ambiente de la farándula argentina.