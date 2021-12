¿Qué quiso decir? El críptico mensaje del Turco Asís: "Mojar la medialuna"

El periodista y analista político Jorge Asís publicó un divertido mensaje en su cuenta oficial de Instagram mientras disfruta unas vacaciones en la playa.

El Turco Asís se tomó un descanso del periodismo y se tomó unas vacaciones. El destino elegido fue Mar del Plata, desde donde subió una divertida instantánea con un críptico mensaje.

En la playa, con los pelos blancos al viento y luciendo unos lentes de sol, Asís se sacó una selfie en la Costa Atlántica. Lo curioso de la imagen fue el divertido epígrafe que eligió para titular la postal. "La única prioridad es mojar la medialuna", remarcó el analista político.

Al momento, la publicación consiguió 1131 "me gusta" y un par de mensajes. "Esos lentes son un fuego", destacó una usuaria, sobre los lentes con los que Asís posó en la divertida fotografía. En el mismo hilo de publicaciones veraniegas desde La Feliz, El Turco publicó otra foto tomando sol con el reflexivo epígrage: "construir las bases vulgares del capitalismo tolerable".

La sorpresiva crítica del Turco Asís a Novaresio: "Que no se note"

El picante momento tuvo lugar al final del programa del pasado miércoles por la noche, cuando Novaresio le consultó a su colega: "¿Te sigue divirtiendo seguir haciendo periodismo?". Y la respuesta de Asís, que se dedica a publicar notas de opinión sobre la actualidad política en su portal "Jorge Asís Digital", fue contundente: "Sí, mucho, mucho, mucho... el periodismo como lo hago yo... la base de lo mío, es el portal. A partir del portal, hay tantas reproducciones que nadie sabe cuánta gente me lee. Sale primero en mi portal, que desde ahí arranco, y después no me quejo. Estoy bien, todavía con humor".

El presentador del ciclo volvió a tomar la palabra y, teniendo en cuenta que en 2022 dejará de hacer "Dicho esto", ponderó a El Turco: "Para mí es un enorme placer hacer esta columna. El año pasado, para mí, fue muy difícil hacerla porque tenía mucho miedo de no estar a la altura. Me permitió divertirme un montón y conocer a un tipazo. Te considero un amigo, has sido muy generoso en estos dos años".

A modo de respuesta, Asís le devolvió los elogios: "Pero ya habíamos hecho entrevistas y salieron todas muy bien. Aparte vos sos muy respetuoso, sos profesional... eso es muy importante". Sin embargo, y de manera sorpresiva, le hizo un fuerte cuestionamiento a Novaresio: "La única crítica que te puedo hacer es: 'Enojate menos'".

Entre asombro y risas, Luis Novaresio reaccionó y le comentó: "Jorge me escribe y me dice: 'No te enojes tanto'. Tenés razón". Y una vez más, el analista político lo volvió a aconsejar: "Y lo último: que no se note el enojo, el enojo no se tiene que notar. Si vos andás muy bien, sos un tipo aventajado. No sé a dónde vas a ir a trabajar ni qué es lo que vas a hacer". "¿Quién lo sabe?", cerró el conductor.