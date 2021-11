Por qué Novaresio se fue de América TV: revelan los motivos

Luis Novaresio renunció a América TV y dejó muchísima incertidumbre entre miles de televidentes. Los motivos de su sorpresiva decisión.

Luis Novaresio está en boca de todo el mundo. Es que el famoso conductor de TV tomó una drástica decisión en las últimas horas y decidió renunciar a América TV, canal en que trabaja hace varios años. La noticia tomó tanto revuelo mediático que se filtraron los motivos de la despedida del periodista ultraopositor.

A partir de las declaraciones de Pablo Montagna, en Radio La Red, se conoció que Novaresio presentó su renuncia del Grupo América y que su salida será a partir del 2022. Lo curioso es que dejará los dos programas que lleva adelante, "Debo Decir", por América TV, y "Dicho esto", por A24. Incluso, y como si fuera poco, también dejará de conducir el programa radial Novaresio 910, por La Red.

Pero, ¿por qué Luis Novaresio renunció a América TV? Es la pregunta que se hacen miles de espectadores que habitualmente siguen al periodista. De acuerdo a lo que se pudo saber, hay varias razones -muy curiosas, por cierto- por las cuales el conductor decidió dar un paso al costado para cambiar de trabajo.

Luis Novaresio, en el programa "Debo Decir", por América TV.

Los motivos de la renuncia de Novaresio a América TV

Escribir un libro

Según indicó Pablo Montagna, en 2022, Luis Novaresio "se dedicará a escribir un libro, el cual se desconoce la temática".

Bajo rating

Los números en el rating para América TV y A24 no son alentadores, por lo que la idea de cambiar a Luis Novaresio también colaboró con la idea del conductor en abandonar los programas de TV.

Venta de América TV

De acuerdo a lo que aseguraron en El Intransigente, existe la posibilidad de que América TV sea vendido. ¿Las razones? Los niveles de audiencia en el rating son muy bajos y el canal se ubica en la cuarta posición de la TV argentina.

Oferta de LN+

Tal y como sucedió con otros periodistas ultraopositores, como Eduardo Feinmann o Jonatan Viale, entre otros, Luis Novaresio tiene la propuesta de cruzar a La Nación+ (LN+), canal que responde a los intereses de Mauricio Macri y que se destaca por ser ultraopositor a Gobierno de Alberto Fernández.

El fuerte reclamo que Luis Novaresio hizo en diálogo con Jorge Asís

Tras el análisis sobre cómo quedó parado el peronismo luego de las elecciones 2021, Jorge Asís le hizo un curioso comentario a Luis Novaresio: "Este peronismo tiene que ver con un gran voluntarismo y simulación, pero no tiene nada que ver con aquella militancia que se magnifica. Sé que todo esto lo hablás con Campolongo". De manera sorpresiva, y con un dejo de tristeza, el conductor reveló: "Campolongo se enoja y me dice 'Gorila' y no sé cuántas cosas más".

Frente a semejante situación incómoda, Asís trató de explicarle a Novaresio si es o no antiperonista: "Vos no sos gorila, vos sos...". Tras unos segundos de pausa, el periodista reculó y le marcó: "Vos sabés que en 1945 nacen los mellizos, que condicionaron en adelante la historia argentina. Nace el peronismo y el antiperonismo. Y una cosa sin la otra, casi te diría que no tiene razón de ser".