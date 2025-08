Dos en CABA y tres en Buenos Aires, la cosecha del PRO aliado a LLA

Después de múltiples desencuentros provinciales, el PRO y La Libertad Avanza competirán en varios distritos clave. Al cierre porteño, que llegó para acompañar al bonaerense, se le sumará el de la provincia de Entre Ríos, que está encaminado. Afuera quedaría Chubut, parte del acuerdo con el frente que decidieron armar los gobernadores de “centro”, ante la falta de incentivos electorales.

Por CABA se renovarán 13 lugares en Diputados, y el PRO apuesta a renovar dos de las tres bancas que pondrá en juego este año. Para que la ahora lista libertaria haga ingresar los nombres propuestos por los amarillos, la propuesta electoral deberá cosechar el 43% de los votos. Es un número que la alianza considera alcanzable, con intenciones de superarlo. De lograr el 50% (que es a lo que aspira Patricia Bullrich), podrá meter siete figuras, el número de sillas que logró Juntos por el Cambio hace cuatro años. En la repartija, el macrismo se quedará sin ningún senador.

En Buenos Aires, con más bancas en juego, el macrismo conseguiría meter tres nombres entrables, afines al gobierno nacional. Los más optimistas, casi como una expresión de deseo, mencionan la posibilidad de colar cuatro figuras entre los primeros 12 renglones, victoria asegurada. Pero desde filas libertarias descartaron esa posibilidad, al considerarla excesiva.

Yendo en soledad, para conseguir tres diputados, el PRO debería alcanzar el 8% de los votos en la provincia de Buenos Aires y superar los 11 puntos en caso de aspirar a cuatro. Los violeta no creen que los amarillos midan más que un 10%, por lo que no estarían en condiciones de conseguir un cuarteto de nombres, y la experiencia porteña ya demostró que los libertarios no están dispuestos a pagar más de lo que cada uno vale.

Se habla, una vez más, de Diego Santilli (del santillismo), Alejandro Finocchiaro y Florencia De Sensi (del ritondismo). Los diputados amarillos darán otra señal, en el Congreso, en favor de este nuevo vínculo blanqueado. En reunión de bloque, el PRO resolvió, como en la mayoría de las sesiones pedidas por la oposición, no dar quórum este miércoles. En caso de habilitarse la sesión, la gran mayoría planea acompañar los vetos (cuando se discutan), por lo que habrá divisiones.

En lo que hace a emergencia en discapacidad, en junio el PRO aportó un voto afirmativo, una abstención y cuatro ausencias. En el caso del incremento jubilatorio, brindó un voto positivo, nueve abstenciones y tres ausencias. Para la moratoria, tres ausencias.

María Eugenia Vidal fue una de las que se abstuvo a la hora de dar un aumento excepcional a los haberes. La diputada por CABA no será candidata este año a raíz de su desacuerdo con el pacto entre el PRO y La Libertad Avanza, por lo que no renovará su banca. Cerca suyo descartaron que desembarque en el Gobierno porteño en diciembre, por lo que se dedicaría a su trabajo en la Fundación Pensar y Hacemos.

La lista de candidatos a diputados nacionales por la alianza libertaria en Buenos Aires sostiene, en su cabeza, a la figura de José Luis Espert. El legislador con pretensiones de ser gobernador en 2027 es una figura resistida por las distintas tribus violeta pero, según manifestaron tres fuentes distintas, su nombre sigue firme. Aún pese a las denuncias por sus vínculos con Federico “Fred” Machado, que está detenido acusado por narcotráfico.

En tierras bonaerenses, una de las figuras destacadas de las últimas horas fue Diego Valenzuela. Actual intendente de Tres de Febrero y cabeza de lista en la primera sección electoral, fue mencionado por Javier Milei en dos oportunidades durante su discurso en la Fundación Faro el lunes.

Lo mencionó cuando le pidió al electorado comparar lo que “ha pasado” en la provincia “en las últimas décadas” versus “la gestión de personas como mi querido amigo Diego Valenzuela” a quien destacó, en otro párrafo, cuando habló de la eliminación de impuestos locales que “asfixian” y “ñoquis” que “sobran en las esferas de los estados subnacionales. Diego ya lo hizo, porque es el municipio que tiene la menor cantidad de empleados per cápita. Felicitaciones nuevamente, Diego. Espero que los arrases en la primera”.

El que no estuvo mencionado fue Espert, algo que se atribuyó a la lejanía de su elección. Por una cuestión temporal, los comicios del 7 de septiembre llegarán antes que los del 26 de octubre y los libertarios – macristas tienen la intención de ganar en la primera sección, en el conurbano noroeste.

Los números les permiten a los violeta encarar con entusiasmo el desafío electoral en ese segmento de la provincia, pero sin chances de relajarse. Ante la posibilidad de una derrota contundente en la tercera sección, quieren ganar en la primera y si bien en todos los escenarios aseguran estar arriba del peronismo, en algunos lo están de forma más ajustada. Bajo ningún aspecto podría tratarse de una victoria aplastante.

Según los últimos datos de Giacobbe, la intención de voto de la alianza de derecha se ubica en el 40,9%, mientras que la de Fuerza Patria está en el 38,8%. Por lo que la sumatoria de ambas fuerzas antiperonistas no permitiría consolidar un triunfo claro en septiembre.