Qué fue de la vida de Chyno Agostini, el hijo de Nazarena Vélez

Nazarena Vélez y Daniel Agostini tuvieron a Gonzalo después de conocerse en 1999 y casarse un año después en Córdoba. ¿A qué se dedica el "Chyno" Agostini?

Gonzalo "Chyno" Agostini es el único hijo de la bailarina y conductora Nazarena Vélez y el cantante de cumbia Daniel Agostini. Ambos se conocieron en 1999 y se casaron un año después en Villa Carlos Paz, Córdoba. Sin embargo, Gonzalo no es el único hijo de la vedette, sino que el joven tiene un que fueron el resultado de otras dos relaciones.

Aunque tengan padres diferentes, los hermanos siempre se mostraron unidos y se criaron bajo el mismo techo. Su hija mayor es Barbie, y nació cuando la Vélez mantenía una relación con Alejandro Puchetta. Mientras que el hijo más pequeño de la actriz es Thiago Rodríguez, quien nació de la relación que mantuvo la actriz con Fabián Rodríguez, fallecido durante 2014.

Su relación con Nazarena Vélez y Daniel Agostini

Tras casi 7 años de matrimonio, la pareja decidió ponerle fin a la relación. En varias ocasiones había trascendido que ambos tenían mala relación y fuertes peleas. En plena cuarentena, la actriz decidió revelarle a sus fans cómo fue su relación con Daniel: "Él jamás me levantó la mano. Sí era infumable y celoso. Sí fue insoportable con la tenencia de nuestro hijo después que nos separamos”.

Tras el divorcio, la famosa pareja pasó por momentos de mucha tensión. Enfrentaron varios problemas legales por la tenencia de su hijo y también por la cuota alimentaria que el cantante debía pagarle a la actriz.

Fue el propio "Gonzalito" quien de pequeño decidió vivir más tiempo con su papá. Tiempo después Nazarena expresaría sobre su hijo: "El realmente hace desde chiquito lo que quiere y yo siempre lo entendí y respeté. A los 6 años decidía quedarse mucho más tiempo con el papá y yo también lo respetaba. Soltar aunque duela".

Respecto a la actualidad de esa relación, la vedette contó: “Yo me llevo muy bien con Dani, pero lo justo y lo necesario. Y también con Laura, la mujer, que logró que Thiago y Santino, el hijo que tuvo con Daniel, son mejores amigos. Thiago ama a Santino e ir a la casa de Daniel. Yo no puedo decir que me separé de Daniel por no amarlo, sino porque nos desgastamos por ser diferentes".

La actualidad de Chyno Agostini

Hace un tiempo contó, en el programa Hay que Ver, cómo fue su adolescencia y trayecto escolar: "Desde chico soy tímido. Tuve problemas en el colegio, fui problemático. Me quedaba hasta tarde en el colegio porque no veía a mis papás en todo el día. Buscaba el tiempo para verlos y por eso me dormía en el cole, porque siempre terminaban tarde".

También confesó una drástica decisión que tomó en su adolescencia: “Soy un pibe al que en un momento le agarró la rebeldía y se fue de la casa a los 16 años. Después estuve un tiempo viviendo solo, las rebusqué solo y ni les hablaba a mis viejos”.

Chyno Agostini

El joven veinteañero decidió seguir los pasos del padre y se lanzó recientemente al mundo de la música. En sus redes sociales, con más de 100 mil seguidores, suele compartir las novedades sobre sus lanzamientos o colaboraciones con otros músicos.