Preocupante video de Tinelli desde Qatar: "Nos estamos muriendo"

Marcelo Tinelli publicó un mensaje que preocupó a todos. El conductor de Canta Conmigo Ahora fue a Qatar para ver a la Selección Argentina.

Marcelo Tinelli preocupó a todos desde Qatar. El conductor de Canta Conmigo Ahora, programa que terminó de grabar hace pocos días, subió un video a sus redes sociales en donde envió un mensaje contundente. "Nos estamos muriendo", explicó.

Tras viajar a Qatar para ver a la Selección Argentina, Marcelo Tinelli se dirigió hacia el estadio Lusail junto a su hijo Lorenzo. El detalle estuvo en la vestimenta del conductor, quien se abrigó por demás por consejo de Joaquín "El Pollo" Álvarez. Según su colega, en el recinto haría frío debido al aire acondicionado.

Justamente, Tinelli se cruzó al "Pollo" Álvarez en la tribuna del estadio y allí aprovechó para expresarle su reclamo. Haciendo calor y estando más abrigado de lo que debía estar, Marcelo subió diferentes stories de Instagram, en las que escribió lo siguiente: "Vinimos todos súper abrigados por el consejo del Pollo Álvarez. Y el Pollo vino en bermudas. Un hdp jajja (sic)".

Marcelo Tinelli, enojado con "El Pollo" Álvarez en Qatar

Más allá de las palabras escritas, Marcelo Tinelli grabó un video en donde se lo pudo escuchar expresando su malestar por estar abrigado con tanto calor. "Escuchame Pollo, mirá: me vine con campera, pantalón... Todos de pantalón largo porque el Pollo ayer dijo en una historia que iba a hacer frío. ¡Boludo nos estamos muriendo!", sentenció el conductor. Por su parte, "El Pollo" Álvarez reconoció haberse equivocado pese a que él no aplicó su propio consejo y fue con pantalones cortos.

Salió en secreto con Tinelli y contó lo que todos imaginaban

Marcelo Tinelli volvió a ser protagonista de una noticia sobre su vida privada. Y la misma salió a la luz gracias al relato de una expareja con la que salió hace más de 30 años. "A mí no me ayudó para nada", sentenció la protagonista.

Quien esbozó esas palabras no fue otra que Marixa Balli, quien mantuvo un romance oculto con Marcelo Tinelli a finales de la década de 1980. Y aunque ahora habla sobre ello con soltura, en su momento no se revelaron detalles de la historia fugaz que tuvo como protagonistas a la bailarina y al conductor.

“Fue fantástico. Yo lo adoro a Marcelo. Es una persona fantástica, divino, increíble, protector... celoso. Yo tengo buenos recuerdos, es una excelente persona y siempre le deseo que le vaya súper bien. Pero la verdad que a mí no me ayudó para nada. Perdí más de lo que gané. No hay que salir con nadie importante, es todo pérdida”, aseguró Marixa Balli, en diálogo con Socios del Espectáculo.