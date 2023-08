Preocupación por la salud de Silvina Luna: volvió a ser intubada

Estefi Berardi compartió las últimas novedades sobre la salud de Silvina Luna. Se replican los mensajes de oración en las redes por la recuperación de la exparticipante de Gran Hermano, de 43 años, que aguarda por una trasplante de riñón.

La salud de Silvina Luna volvió a preocupar a todos en las últimas horas cuando se conoció que fue nuevamente intubada. La modelo de 43 años está internada en el Hospital Italiano hace más de dos meses y luego de superar el Covid y mostrar una leve mejoría volvió a sufrir una recaída.

"Volvieron a intubar a Silvina Luna", informó Estefi Berardi a través de su cuenta de Twitter. Rápidamente, la publicación se llenó de mensajes orando por la pronta recuperación de la exparticipante de Gran Hermano, de 43 años, que aguarda por una trasplante de riñón.

Ángel de Brito, uno de los periodista que tiene diálogo constante con el hermano la artista, ratificó la información de su expanelista. La recaída de Luna se dio minutos después de la visita de Fernando Burlando, su abogado, a Pocos Correctos, el ciclo de El Trece conducido por el "Chino" Leunis y el "Pollo" Álvarez, en donde compartió las últimas novedades,

“Está luchando por su vida”, aseguró el letrado, que también representa a la familia de Mariano Craparola. Allí también se refirió al metacrilato, material utilizado por el cirujano Aníbal Lotocki en el procedimiento estético realizó a la famosa, cuya intervención le valió una condena en primera instancia por lesiones graves: “Hacé de cuenta, es como un motor que tiene que estar lubricado, y se lo coloca arena y piedra. Eso es lo que pasa con esta porquería”.

Además, el abogado redobló la apuesta y habló el caso de Mariano Caprarola, exconductor del ciclo La Jaula de la Moda, quien también fue paciente del cirujano y murió el pasado 17 de agosto. “No descarto la posibilidad incluso en el caso de Mariano, que haya tenido debilidad en su salud con el metacrilato, estoy casi convencido”, afirmó.

Incluso, Burlando reveló la estrategia legal que siguió tras el fallecimiento del productor de modas. “En el caso de Mariano, yo me tomé la atribución, entendiendo que podría tener algún tipo de nexo, su muerte, con el veneno que le aplicó Lotocki, hice una denuncia, ratifiqué la denuncia, hice una investigación que se va a llevar adelante”.

Dolor por el estado de salud de Silvina Luna

Silvina Luna sigue luchando por su vida mientras está internada en el Hospital Italiano por su delicado cuadro de salud. En este marco de extrema cautela de su círculo íntimo, la panelista Estefi Berardi arrojó una preocupante actualización sobre el estado de la modelo.

Al aire en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri en Magazine, Berardi compartió un audio exclusivo de la empresaria Gabriela Trenchi, que también fue paciente de Aníbal Lotocki (actualmente inhabilitado para ejercer la medicina por la Cámara de Casación Nacional) y deslizó: "Gaby, una de las primeras víctimas de Aníbal Lotocki en hablar en los medios y visibilizar el tema, está internada en el Hospital Italiano. La está pasando mal...tardó en responderme porque no puede estar con el celular, los médicos no la dejan".

Luego procedió a reproducir el audio con la voz de Trenchi, quien exclamó en forma angustiada: “Hola, no me siento bien. Estoy tratando de responder de a poco. El psiquiatra me prohibió el teléfono, el médico también. Tengo el intestino mal por el tema de tanta medicación, tengo una gastroenteritis medicamentosa, tengo la boca, tengo que ir a ver al dentista, tengo todos los medicamentos, ataques de pánico por lo que pasó con Mariano, lo de Silvina, siento que sigo yo".

También, Gabriela habló del estado de salud de Silvina Luna -internada en el mismo centro médico- y reveló que "está entregada". "Y este hijo de pu… que sigue libre, que no levantan la estafa. Fueron cuatro años, no es nada para todas las víctimas que estamos pasando por este dolor. Y no son lesiones graves, son lesiones gravísimas”, cerró en el audio.