Aníbal Lotocki recibió la noticia que todos pedían tras la muerte de Mariano Caprarola

La noticia de la muerte de Mariano Caprarola propició a que la Cámara de Casación Nacional tome cartas en el asunto y actuara contra Aníbal Lotocki.

La muerte del mediático analista de moda Mariano Caprarola a los 49 años conmovió a los famosos que compartieron tiempo y pantalla con él y a la gente que seguía de cerca sus pasos tras la denuncia que hizo contra Aníbal Lotocki, médico que lo operó, en la televisión. En las últimas horas, se supo que la Cámara de Casación Nacional tomó una decisión.

La Cámara de Casación Nacional confirmó la inhabilitación de Aníbal Lotocki para ejercer la medicina. En un documento que se viralizó, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación resolvió: “Desestimar in limine el recurso de reposición interpuesto por la defensa del Señor Aníbal Rubén Lotocki”. Hace algunos días atrás, el cirujano que también operó a Silvina Luna, exmodelo que está peleando por su vida, había apelado la medida de la Justicia de inhabilitarlo de manera provisoria.

“Él dice ‘como la causa no está firme, yo soy inocente’. Quiere seguir operando”, había señalado la periodista María Belén Ludueña en Poco Correctos (El Trece) sobre la estrategia de Lotocki para salirse con la suya y lograr que la Justicia falle a su favor, cosa que finalmente no consiguió.

La denuncia que Mariano Caprarola hizo contra Lotocki antes de morir

En un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece) Caprarola había contado los problemas que le había dejado su operación con Lotocki, para alertar a los televidentes. “Yo tengo una insuficiencia renal, eso lo va a determinar la Justicia cuando lo metan preso. Voy a salir a decir que es un asesino, hoy no puedo. Es un momento muy triste, Silvina es una gran amiga”, había pronunciado en torno al difícil momento de salud que atraviesa la modelo, que está peleando por su vida.

“No lo puedo nombrar, me provoca un dolor en el alma muy grande, porque fui garante de su clínica en Belgrano. En ese momento era muy pendejo e hice algo muy estúpido, por ser chico, por no pensar en las consecuencias. Nunca pensás que un amigo te va a traicionar. Que te va a inyectar muerte”, agregó el panelista del magazine La Jaula de la Moda y del reciente programa de espectáculos Poco Correctos, con "El Chino" Leunis y "El Pollo" Álvarez.

En la entrevista, Mariano también arrojó una fuerte denuncia: “Me operaron para sacar el metacrilato. Si yo digo quien le protege, aparezco en un zanjón muerto. No puedo decirlo, tengo una madre de 91 años. Son dos los hijos de puta, él y el que lo protege (...) No pude volver a hablar con él. Y a vos te digo, doctor, esta nota la hago para que no se atiendan más con vos”.