Por qué se separaron Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

La pareja puso fin a su relación luego de 10 años. En 2020 habían tenido un impasse pero volvieron a apostar al amor. ¿Qué dijo la ex modelo de la ruptura?

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés terminaron abruptamente su relación a finales de 2022, en medio de los crecientes rumores de crisis que atravesaba la pareja. Luego de 10 años de convivencia, los padres de Lorenzo decidieron terminar a pesar de haber tenido un impasse en 2020 después del cual habían apostado nuevamente al amor.

En ese momento y en plena pandemia, para evitar los rumores fue el mismo conductor el que confirmó la noticia mediante un posteo en sus redes: "Hola a todos. Quería contarles que con Guillermina estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos. Sentimos que es lo mejor para los dos, y compartiremos un hijo maravilloso y amado, que va a tener siempre a sus papás presentes. Mil gracias a todos por el amor infinito que nos dan en todo momento”, había dicho.

Sin embargo la decisión definitiva llegaría dos años después y Guillermina Valdés rompió el silencio sobre los motivos que los llevaron a tomar la drástica decisión. Te contamos qué dijo.

Por qué se separaron Tinelli y Guillermina Valdés

La ex modelo se instaló durante la temporada de verano en Mar del Plata y desde allí dialogó con Socios del Espectáculo sobre los motivos de su separacion: "Creo que nuestros caminos, en algún punto, un momento se separaron por un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida íntima de una pareja, y me parece que cada uno, individualmente, está haciendo lo que siente, lo que quiere y está construyendo una historia en paralelo. Eso no quiere decir que no tengamos un punto de unión como papás y un vínculo diferente que estamos construyendo y aprendiendo de ese nuevo vínculo”, dijo.

Cómo se conocieron Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

La pareja se conoció a mediados del 2012, aunque se tomaron un tiempo para blanquear la relación sentimental que los unía. Marcelo Tinelli había trabajado en varias oportunidades con Sebastian Ortega, ex pareja y padre de los hijos de Guillermina: Paloma, Dante y Helena.

En 2014 decidieron agrandar la familia -que de por sí ya era numerosa con los hijos de ambos- y tuvieron a Lorenzo, mejor conocido como "Lolo". Un año después atravesaron otra crisis que los mantuvo separados durante un corto tiempo, pero volvieron a apostar al amor. Finalmente en 2022 la ruptura definitiva fue blanqueada por los protagonistas, quienes aseguraron que la separación fue en buenos términos y de común acuerdo, a pesar de los comentarios y especulaciones de los periodistas de espectáculos.

En diálogo con El Planeta Urbano, Guillermina aseguró que hace 9 meses esta soltera y disfrutando de su vida. "Siento que la soltería está muy estigmatizada. Yo nunca había estado más de seis meses sola, en toda mi vida, y ahora siento que está muy bueno. Muchas veces es necesario el auto conocimiento, la auto percepción", declaró