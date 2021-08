“Por momentos me das miedo”: Carmen Barbieri destrozó a Luis Ventura en vivo

Carmen Barbieri invitó a Luis Ventura al programa Mañanísima y le dijo todo lo que piensa de él.

La actriz Carmen Barbieri tuvo un tenso encuentro en su programa Mañanísima, tras invitar al set al periodista Luis Ventura. Durante la conversación, que fue grabada en vivo y en directo, Barbieri le hizo una pregunta retórica: “¿Por qué te veo tan bueno ahora y por momentos sos tan malo?”. “Por momentos me das hasta miedo, pero lo digo de corazón. Lo quiero”, agregó, mientras sus compañeros de equipo estallaban en carcajadas.

“Aunque no me crean, no soy irónica en este momento. Lo quiero, de verdad que lo quiero. Me daba mucha bronca porque Santiago hablaba con vos y yo no te podía ni mirar”, le dijo, en referencia a Santiago Bal, su expareja. “Había una historia tuya con Moria Casán en ese momento y yo estaba en el medio”, le recordó Ventura, en relación al desencuentro que Barbieri tuvo con Moria un tiempo atrás.

“Pero no hay que tomar partido. No es River o Boca”, le contestó Carmen. “No tomé partido, a ver. Yo lo que hice fue, cuando me tocaba dar informacion, la daba, entonces muchas veces beneficiaba a uno, perjudicaba a otro…”. “Perjudicaba siempre a Carmen y no a Moria, pero qué coincidencia”, dijo Barbieri, en tono de broma y riéndose, aunque sus palabras parecían genuinas.

Después, la charla volvió a su punto inicial, un debate político sobre la desigualdad social. “Pero me encanta hablarlo así, porque lo veo tierno. Está desnudando su corazón, porque viste lo que acaba de decir de la pobreza. Todos nacemos desnudos y que Dios te salve, porque nunca se sabe en qué casa vas a caer, porque nadie elige, ojalá pudiésemos elegir”, reflexionó la actriz. “Yo vivo en Lanús y vivir en Lanús implica estar rodeado de diecisiete barrios vulnerables. Entonces esas cosas te cambian la realidad”, expresó Luis.

La relación entre Carmen Barbieri y Moria Casán

En 2017, Carmen había explicado que su decisión de distanciarse de la actriz Moria Casán tenía que ver con motivos bastante personales. “Mi alejamiento de la señora Moria Casán no es por los chicos ni por Disney ni el Bailando. Es porque me cansé ya del juego que ella juega, y no tengo ganas de jugar”, explicó.

“Hace años que Moria me tiene de hija y me la vengo bancando. Acá terminó. Nunca me había cansado de la manera que me cansó”, relató. “Lo demás me parece una frivolidad. Prefiero alejarme de las personas tóxicas, de las personas que siento que no me hacen bien, que no me dan alegría, alejarme de las personas con las que todo es una pálida. Hasta acá llegué yo”.